Спикер Сената встретился с генсеком ТюркПа

Председатель Сената РК Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств Рамилем Гасановым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

Стороны обсудили итоги Саммита Организации тюркских государств в Габале и ключевые пункты Габалинской декларации, которые направлены на углубление интеграции государств-членов ОТГ по основным секторам экономики, взаимную поддержку по международным вопросам, содействие обеспечению региональной безопасности и развитию культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Наша встреча с Вами проходит сразу после успешного Саммита ОТГ в Габале, который подтвердил высокий уровень взаимодействия наших стран и обозначил новые ориентиры тюркской интеграции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей речи особо отметил близость тюркоязычных народов. Глава государства подчеркнул, что история тюрков восходит к общим корням, а народы имеют много общего. Все это служит основой братства и сплоченности наших народов. Уверен, что результаты Габалинского саммита создадут благоприятные условия для углубления сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи, выработки согласованных законодательных подходов и реализации совместных проектов», – сказал Председатель Палаты и подчеркнул, что Казахстан, как нынешний председатель ТюркПА, готов оказывать всемерное содействие инициативам Организации, направленным на благо тюркских государств и народов.

В ходе встречи стороны сошлись во мнении, что ТюркПА сегодня занимает особое место в системе тюркской интеграции, выступая важной площадкой для укрепления межпарламентского диалога и координации законодательных инициатив стран. В этой связи Спикер Сената обозначил перспективы для дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

«Парламент Казахстана заинтересован в активном сотрудничестве и реализации новых инициатив в рамках ТюркПА. На сегодняшний день парламентская дипломатия тюркских стран активно развивается. В этом свете следует совершенствовать деятельность нашего общего координирующего органа – Секретариата ТюркПА», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этом контексте Рамиль Гасанов отметил успешное проведение пленарной сессии ТюркПА в июне этого года в Астане, в рамках которой принят ряд модельных законов и одобрена Астанинская декларация 14-й пленарной сессии ТюркПА. Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств также выразил признательность за тесное сотрудничество и заинтересованность в укреплении межпарламентских связей.

Кроме того, состоялся обмен мнениями касательно укрепления двустороннего казахско-азербайджанского взаимодействия и отмечена важность Декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией.

#Парламент #Сенат #Ашимбаев #ТюркПА

