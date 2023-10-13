Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира

Фото: пресс-служба Сената РК

Маулен Ашимбаев отметил важность поддержки талантливых и образованных молодых людей, поскольку именно они призваны стать драйвером модернизации страны и дальнейшего построения Справедливого Казахстана.

Особое внимание в этой связи в послании народу Казахстана главой государства уделяется вопросампостоянного повышения качества образования.

«Проведение дебатного турнира «Ел бірлігі» является значимым вкладом в дальнейшее развитие и продвижение государственного языка. Со стороны Сената мыбудем продолжать поддерживать такие инициативы. Депутаты Сената от АНК также будут активно работать в этом направлении. Наша общая цель – укрепление единства страны и сохранение общественного согласия, в том числе через усиление консолидирующей роли казахского языка»,– сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также ознакомил участников встречи с работой, проводимой палатой по поддержке молодежи и акцентировал внимание на важности вовлечения молодых казахстанцев в сферу госуправления, активизации их гражданского потенциала через инициирование соответствующих проектов и изменений законодательства. В частности, он рассказал о работе Клуба молодых экспертов при Сенате и Школы аналитики.