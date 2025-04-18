Спикер Сената выступил на торжественном заседании МПА СНГ

Сенат
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В Санкт-Петербурге в эти дни проходит 58-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ с участием глав палат парламентов стран Содружества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Казахстанскую делегацию возглавил Председатель Сената Маулен Ашимбаев. В рамках визита он выступил на торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Великой Победы, и провел ряд двусторонних встреч.

Приветствуя участников торжественной встречи, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что для казахстанцев День Победы – особая дата. Казахстан стал одним из ключевых индустриальных и гуманитарных центров, внесших значительный вклад в Победу.

«Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее». По инициативе Главы государства степеням ордена «Айбын» в прошлом году были присвоены имена легендарных воинов: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 7 мая в Астане пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. По всему Казахстану проводится активная работа по увековечиванию памяти о Великой Победе: конференции и выставки, концерты и военно-патриотические акции, спортивные соревнования и научно-просветительские проекты. Населенным пунктам, улицам, школам присваиваются имена ветеранов. В честь 80-летия Победы дополнительно к установленным мерам поддержки каждый ветеран получит единовременную выплату в размере 5 миллионов тенге. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ. Все эти мероприятия подчеркивают нашу приверженность укреплению исторической памяти и преемственности поколений в Казахстане», – сказал спикер Сената.

Именно поэтому, как отметил Маулен Ашимбаев, чествования ветеранов, международные форумы, научные конференции, патриотические акции, которые проходят сегодня в разных государствах в рамках празднования 80-летия Победы – это вклад в сохранение общей исторической памяти и основа для преемственности поколений.

«Имена Сагадата Нурмагамбетова, Талгата Бегельдинова, Касыма Кайсенова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Хиуаз Доспановой и тысяч других сыновей и дочерей казахского народа навсегда вписаны в нашу общую историю. Особое место в летописи боевой славы занимает легендарная 316-я дивизия, сформированная в Алматы. Ее бойцы под командованием генерала Ивана Панфилова прославились в битве за Москву. Герои-панфиловцы стали символом стойкости и мужества. В рядах дивизии сражался и признанный военный тактик, Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы. Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев одним из первых водрузил знамя Победы над Рейхстагом», – напомнил в своем выступлении председатель палаты парламента.

Кроме того, Маулен Ашимбаев принял участие в работе Совета МПА СНГ и пленарном заседании Ассамблеи. Парламентарии рассмотрели пакет модельных законов, касающийся ключевых сфер и представляющий взаимный интерес, которые будут в дальнейшем использованы депутатами в законотворчестве.

На полях заседания спикер Сената также провел ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций.

Вместе с тем, руководители и члены парламентских делегаций МПА СНГ приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу в память о героях войны.

#Сенат #Ашимбаев

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