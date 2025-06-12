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Спикеры парламентов стран-членов ТЮРКПА – Азербайджана, Кыргызстана и Турции, а также представители других государств-участников обсудили актуальные вопросы тюркского мира и обозначили задачи для совместной работы на предстоящий период.

В ходе своего выступления Маулен Ашимбаев подчеркнул, что ТюркПА зарекомендовала себя как эффективная платформа для межпарламентского диалога и сотрудничества. Ассамблея играет ключевую роль в сближении законодательств стран, обмене передовым опытом в сфере законотворчества, а также в выработке совместных подходов к решению актуальных вопросов региональной и международной повестки. Объединение усилий стран тюркского мира, как отметил спикер Сената, необходимо как для преодоления современных вызовов, затрагивающих основы глобального порядка и безопасности, так и для развития потенциала государств.

«На неформальном саммите в Будапеште Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации тюркских государств приобретает исключительную актуальность». Нарастающая геополитическая нестабильность, замедление интеграционных процессов, усиление протекционизма, санкционные противостояния и технологическая конкуренция сопровождаются снижением доверия и сотрудничества между государствами. Кроме того, мы вступили в эпоху стремительного технологического скачка. Однако вместе с вызовами в современном мире перед нами открываются и новые возможности. В этих условиях мы должны активизировать наше взаимодействие, в полной мере используя наш огромный совокупный потенциал», – сказал Председатель Палаты, приветствуя участников заседания.

Участники встречи сошлись во мнении, что эта встреча в столице Казахстана является отражением общей решимости углублять многоплановое взаимодействие, подтверждая неизменную приверженность общему историческому наследию, стратегическому диалогу и дальнейшему развитию тюркского мира. Вместе с тем, по мнению спикера Сената, страны-участницы ТЮРКПА обладают значительным потенциалом для адаптации к текущим вызовам и формирования собственной технологической, экономической и экологической повестки.

«Мы убеждены, что укрепление парламентской дипломатии придаст устойчивый импульс кооперации на многих уровнях – от экономики до культуры. В этой связи хотел бы отметить важность дальнейшего углубления взаимодействия между нашими Парламентами, особенно в сфере законодательного обеспечения экономических, транспортных, экологических и цифровых инициатив, выдвигаемых в рамках Организации тюркских государств. Уверен, что сегодняшнее заседание ТюркПА откроет новые горизонты для межпарламентского сотрудничества», – отметил в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания члены парламентских делегаций, представители международных организаций и других заинтересованных сторон также обсудили актуальные вопросы развития стратегического партнерства в регионе.

На полях заседания спикер Сената также провел ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций.

Приветствуя Председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, Маулен Ашимбаев поздравил его с переизбранием и высоко оценил потенциал дальнейшего укрепления парламентской дипломатии. Стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентских связей, в том числе между группами дружбы и отраслевыми Комитетами, и развития сфер торговли, логистики, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Укрепление казахстанско-узбекского взаимодействия обсудил Маулен Ашимбаев со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым. Парламентарии сошлись во мнении, что за последние годы взаимодействие в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах поднялось на высокий уровень. Собеседники обозначили перспективы расширения сотрудничества, в том числе, касающиеся продвижения совместных инициатив в рамках международных парламентских структур.

На повестке встречи с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Наряду с перспективами межпарламентского взаимодействия, речь шла о совместной реализации ряда масштабных экономических проектов, а также развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, информационно-коммуникативной сферы и других направлений.