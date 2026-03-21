Спикеры парламента посетили праздничные мероприятия Наурыза в Астане

Главы палат парламента посетили этноаул на территории международного выставочного центра «EXPO», передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса / Ж. Жумабеков

Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов ознакомились с голографической выставкой «Жеті Қазына», посвящённой национальным ценностям казахского народа.

Также спикеры пообщались с посетителями прадничного мероприятия и осмотрели тематическую книжную экспозицию, на которой представлено наследие Национального центра рукописей и редких книг, а также продукция отечественных издателей — классическая, современная казахская и мировая литература на казахском языке.

В зоне интерактивных спортивных игр они встретились с участниками соревнований по национальным видам спорта — асық ату, садақ ату, гир көтеру, арқан тарту, ләңгі и қазақша күрес.

Кроме того, были представлены современные форматы спортивных активностей с применением технологий: ИИ-футбол, виртуальная стрельба из лука «Air Sadaq» и цифровая версия игры «Асық ату».

Празднование на территории Этноаула продлится до 23 марта. В программе мероприятия запланировано проведение различных интерактивных активностей, праздничных концертов, продовольственных ярмарок отечественных производителей и Fashion-дефиле. 

 

Популярное

Все
Снижена административная нагрузка
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Школа искусств открылась в селе
Digital – путь соискателя
Смысловой каркас новой общественной этики
Условия диктует цифровая эпоха
Исполнились заветные желания
«Таза Қазақстан» продвигает идею созидательного патриотизма
Встречи с личным составом
Digital Nauryz
Баурсак-пати для горожан
Уверенный шаг в будущее
Встречают праздник добрыми делами
Юрта в стиле туаль де жуи
Праздник, который всегда с тобой
Как и где по одежке встречали
И юридический регулятор, и документ стратегического планирования
Национальный костюм – отражение истории и самобытности народа
Код Наурыза
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-ш…
Весенний пульс обновления
Гвардейцы стали победителями бала
Воспевая великого Жамбыла

