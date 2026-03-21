Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов ознакомились с голографической выставкой «Жеті Қазына», посвящённой национальным ценностям казахского народа.

Также спикеры пообщались с посетителями прадничного мероприятия и осмотрели тематическую книжную экспозицию, на которой представлено наследие Национального центра рукописей и редких книг, а также продукция отечественных издателей — классическая, современная казахская и мировая литература на казахском языке.

В зоне интерактивных спортивных игр они встретились с участниками соревнований по национальным видам спорта — асық ату, садақ ату, гир көтеру, арқан тарту, ләңгі и қазақша күрес.

Кроме того, были представлены современные форматы спортивных активностей с применением технологий: ИИ-футбол, виртуальная стрельба из лука «Air Sadaq» и цифровая версия игры «Асық ату».

Празднование на территории Этноаула продлится до 23 марта. В программе мероприятия запланировано проведение различных интерактивных активностей, праздничных концертов, продовольственных ярмарок отечественных производителей и Fashion-дефиле.