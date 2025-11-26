Спор о свадебных подарках стоимостью свыше 2 млн тенге привел в суд Шымкента

Суд
49

Иск был удовлетоврен в пользу истца, а потом дело перешло в апелляционную инстанцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебной коллегией по гражданским делам суда города Шымкента в апелляционном порядке рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании стоимости вещей, подаренных на свадьбу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города

Истец указал, что ответчик не возвращает ей вещи стоимостью 2,4 млн тенге, которые были подарены ей на свадьбе. Ответчик не признал иск.

Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Шымкент иск удовлетворен. С ответчика в пользу истца взыскано 2,4 млн тенге, расходы по оплате услуг представителя 100 тысяч тенге и государственная пошлина 24 350 тенге.

"В апелляционной инстанции стороны примирились и между ними заключено соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. Так, истец отказывается от исковых требований. Ответчик, в свою очередь, в течение двух недель обязует выплатить истцу сумму денег в размере 200 000 тенге, в счет оставшихся у него вещей", - говорится в сообщении.

Коллегия утвердила соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, производство по делу прекратила. Из бюджета истцу возвращена ранее оплаченная государственная пошлина. Определение вступило в законную силу.

#суд #Шымкент

