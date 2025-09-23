Фактически это стало первой оперативной реакцией автоматизированной системы раннего оповещения (АСРО) на реальное сейсмособытие, но тревога оказалась слишком преувеличенной: подземных толчков горожане не заметили.

В 16 часов 25 минут факт сейсмической активности был зафиксирован в 9 км к юго-западу от Алматы, его энергети­ческий класс составил 7,2, магнитуда – 3,8, при этом ощутимость в границах города не наблюдалась. Как прокомментировали в городском ДЧС, сейсмическую волну зафиксировала первая из 28 сейсмостанций в цепочке АСРО, находящаяся вблизи эпицентра. Этот сигнал автоматически был направлен в MassAlert для рассылки официального оповещения.

Часом позже прозвучало официальное сообщение от департамента по ЧС о том, что землетрясение не представляло опасности для города. Теперь специалистам предстоит выяснить причину неоправданной тревожности системы и продолжить настройку каналов передачи информации АСРО, действующей в Алматы с 2023 года.