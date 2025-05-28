Сразу 8 объектов здравоохранения строят в Кербулакском районе области Жетісу

Здравоохранение,Строительство
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе даже в небольших селах появляется инфраструктура здравоохранения. К примеру, врачебная амбулатория в селе Карагаш, такая же в селах Карашокы, Кызылжар, Шанханай, Алтынемел, фельдшерско-акушерский пункт в селе Коянкоз, также ФАПы в селах Байгазы и Карымсак, сообщает собкор Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В селе Сарыбастау фельдшерско-акушерский пункт уже достроен, и два месяца как «обжит», полноценно работает, принимает пациентов.

- В день сюда обращается до десяти человек, - рассказала фельдшер Жазира Балтабаева. – Каждому, конечно, мы стараемся помочь. И хочется отметить, что в условиях того комфорта, что создан для нас и наших пациентов при строительстве ФАПа, работать удобно. Кабинеты просторные, светлые, все удобства внутри здания, необходимое оборудование есть. Нам приятно здесь принимать односельчан, а им приятно, что такой комфортный ФАП построен для них.

Отметим, что со дня образования области Жетісу объектами первичной медико-санитарной помощи обеспечен 81 населенный пункт, а дефицит врачей снизился на 20,3%. В этом году новые медицинские учреждения появятся еще в 72 населенных пунктах.

Так, построены поликлиника на 250 посещений в селе Сарыозек Кербулакского района, 4 фельдшерско-акушерских пункта в селах Акшатоган, Енбекшиказах Коксуского, Камыскала Алакольского, Шежин Панфиловского районов, врачебная амбулатория в селе Сагабуйен и медпункт в селе Алтынарык Аксуского района.

Установлены 58 блочно-модульных комплексов, включая впервые в республике две подстанции скорой и неотложной медицинской помощи в селе Карабулак Ескельдинского района и городе Жаркент Панфиловкого района, возведенные с применением блочно-модульных конструкций.


 

 

#строительство #Жетісу #районы #медобъекты

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