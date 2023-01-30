Среди пострадавших в Иране казахстанцев нет – МИД РК

Происшествия, Общество, В мире
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Диасов Ораз
корреспондент

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что среди пострадавших при происшествиях в Иране казахстанцев нет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Среди пострадавших в Иране граждан Казахстана нет. К нам в посольство такой информации не поступало», – заявил Айбек Смадияров.

Он также сообщил, что казахстанская сторона не планирует усиливать меры безопасности после того, как Азербайджан эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана.

«Нет, мы не думаем, это же единичный случай. Если бы это была серия атак на посольства, которые находятся в Тегеране, то было бы другое дело. Посольство работает в штатном режиме», – резюмировал он.

Напомним, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. 

28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, где проживают 175 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 7 км, передает ИРНА.

Согласно первоначальным оценкам, землетрясение нанесло ущерб 2 городам и более чем 70 селам, разрушены 20-50% строений. Число пострадавших в результате землетрясения в Хое, по последним данным, достигло 816 человек, трое погибли.

В тот же день вечером, около 23:30 по местному времени, по информации ИРНА, была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны Ирана в провинции Исфахан. 

 

 

#происшествия #взрыв #Иран #МИД #посольство #Смадияров #землетрясение

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