«Срочно нужны деньги»: в Шымкенте ликвидировали группу интернет-мошенников

Злоумышленники использовали распространённую схему обмана через мессенджер WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города

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Мошенники связывались с гражданами, выдавая себя за родственников, друзей или близких знакомых, и под различными предлогами просили срочно перевести деньги.

Одним из пострадавших стал местный житель, который обратился в полицию после того, как получил сообщение якобы от своего друга с просьбой о срочной финансовой помощи. Будучи уверенным, что общается со знакомым, мужчина перевёл на указанный счёт 3,5 миллиона тенге.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили шестерых подозреваемых. В ходе обыска в арендованной квартире, где находились фигуранты, изъяты 19 SIM-карт, 11 мобильных телефонов и планшет, использовавшихся при совершении преступлений.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к двум фактам мошенничества, совершённым в Астане и Шымкенте. Общая сумма ущерба составила 7,5 млн тенге. Полицейские проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Проводится расследование. Полиция призывает граждан быть бдительными. При поступлении сообщений с просьбой срочно перевести деньги необходимо обязательно связаться с родственником или знакомым и убедиться, что обращение действительно исходит от него. Простая проверка информации поможет избежать крупных финансовых потерь.