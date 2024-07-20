Стал уютным заброшенный пляж

Как сообщили в акимате поселка Глубокое, в свое время пляж принадлежал местному предприятию. Завод привозил чистый песок, следил за безопас­ностью берега и речного дна для купания. В начале нулевых зона отдыха стала бесхозной и пришла в запустение. Только сейчас акимат смог вернуть ее в коммунальную собственность.

В рамках акции «Таза Қазақстан» жасылелевцы убрали мусор. Местная исполнительная власть выделила средства на очистку берега от камыша, водорослей, на новый песок. По проекту здесь запланированы спасательный пост, видео­наблюдение, раздевалки, скамейки, туа­леты, контейнеры для мусора и даже плавучий мостик.

По словам активистки «Жасыл ел» старшеклассницы Кристины Винокуровой, субботник на Иртыше – первая июльская работа отряда. Дальше ребята хотят привести в порядок поселковые дворы, спортивные и детские площадки, посадить цветы в парке.

Экологическая акция продлится в Глубоком до осени. Всего за время субботников в регионе провели уборку и ремонт в 204 парках и скверах, обус­троили территории 323 историко-культурных памятников, очистили почти 7 тыс. прудов, озер, родников, речушек, вывезли 29 тыс. тонн мусора.