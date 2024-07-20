Стал уютным заброшенный пляж Таза Казахстан 20 июля 2024 г. 4:00 1131 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В административном центре Глубоковского района участники трудового отряда «Жасыл ел» провели субботник на берегу Иртыша и бывшем поселковом пляже. фото акимата Глубоковского района ВКО Как сообщили в акимате поселка Глубокое, в свое время пляж принадлежал местному предприятию. Завод привозил чистый песок, следил за безопасностью берега и речного дна для купания. В начале нулевых зона отдыха стала бесхозной и пришла в запустение. Только сейчас акимат смог вернуть ее в коммунальную собственность. В рамках акции «Таза Қазақстан» жасылелевцы убрали мусор. Местная исполнительная власть выделила средства на очистку берега от камыша, водорослей, на новый песок. По проекту здесь запланированы спасательный пост, видеонаблюдение, раздевалки, скамейки, туалеты, контейнеры для мусора и даже плавучий мостик. По словам активистки «Жасыл ел» старшеклассницы Кристины Винокуровой, субботник на Иртыше – первая июльская работа отряда. Дальше ребята хотят привести в порядок поселковые дворы, спортивные и детские площадки, посадить цветы в парке. Экологическая акция продлится в Глубоком до осени. Всего за время субботников в регионе провели уборку и ремонт в 204 парках и скверах, обустроили территории 323 историко-культурных памятников, очистили почти 7 тыс. прудов, озер, родников, речушек, вывезли 29 тыс. тонн мусора. #экология #мусор #Таза Қазақстан