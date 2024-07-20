Стал уютным заброшенный пляж

Таза Казахстан
1131
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В административном цент­ре Глубоковского района участники трудового отряда «Жасыл ел» провели субботник на берегу Иртыша и бывшем поселковом пляже.

фото акимата Глубоковского района ВКО

Как сообщили в акимате поселка Глубокое, в свое время пляж принадлежал местному предприятию. Завод привозил чистый песок, следил за безопас­ностью берега и речного дна для купания. В начале нулевых зона отдыха стала бесхозной и пришла в запустение. Только сейчас акимат смог вернуть ее в коммунальную собственность.

В рамках акции «Таза Қазақстан» жасылелевцы убрали мусор. Местная исполнительная власть выделила средства на очистку берега от камыша, водорослей, на новый песок. По проекту здесь запланированы спасательный пост, видео­наблюдение, раздевалки, скамейки, туа­леты, контейнеры для мусора и даже плавучий мостик.

По словам активистки «Жасыл ел» старшеклассницы Кристины Винокуровой, субботник на Иртыше – первая июльская работа отряда. Дальше ребята хотят привести в порядок поселковые дворы, спортивные и детские площадки, посадить цветы в парке.

Экологическая акция продлится в Глубоком до осени. Всего за время субботников в регионе провели уборку и ремонт в 204 парках и скверах, обус­троили территории 323 историко-культурных памятников, очистили почти 7 тыс. прудов, озер, родников, речушек, вывезли 29 тыс. тонн мусора.

#экология #мусор #Таза Қазақстан

Популярное

Все
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Кто в ответе за чистоту?
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в Шымкенте
Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Все пути ведут в... центр качества дорожных активов
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
В Англии ищут главного тренера сборной по объявлению
Новый мясоцех заработал в Северном Казахстане
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Президент Аргентины высказался о величии Месси, а также сравнил его с Пеле
Антикор выявил миллиардные нарушения в сфере строительства дорог
В Астане начался первый молодежный Конвент от Жаңа адамдар
Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина
На Дональда Трампа было совершено покушение
ФБР обнародовало имя стрелявшего в Трампа
Премьер поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией
Глава государства решительно осудил покушение на Дональда Трампа
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ

Читайте также

В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумилл…
Кто в ответе за чистоту?
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 1…
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]