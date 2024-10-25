Стала примером для земляков

Земляки зовут ее прекрасной, неподражаемой Куляш, и не просто потому, что эта женщина красивая, несмотря на годы (а ей уже за 80 лет), хозяйка, вызывающая уважение своим умением «вести дом», добрая и справедливая мама и бабушка. Биография Куляш Айтжановой достойна экранизации, ведь это единственная в нашей стране женщина-кукурузовод, удостоенная за труд на полях Отечества самых высоких наград, в числе которых звезда Героя Социалистического Труда, полученная еще в начале 70-х годов.

Она и родилась в необычайно красивом своими ландшафтами, плодородном Панфиловском районе. Трудовой путь наша героиня начала в 16 лет, в 1955 году в колхозе им. Кирова. Она всегда умела работать, сплотить вокруг себя людей, и совсем юной ей поручали возглавлять трудовые звенья, контролировать работу многих людей.

В характере Куляш-апа есть скрупулезность и честность во всем, и агротехнологии на полях, где работала она с соратниками, всегда применялись неукоснительно. Люди говорили, что Куляш какое-то заветное слово знает, уговаривая кукурузу расти, а она просто все делала как надо, душу и знания вкладывала в процесс и собирала рекордные урожаи «царицы полей».

– Я даже трактор научилась водить в те годы, когда они у нас в колхозах появились, – вспоминает Куляш-апа. – И работа на полях вместе с мужем, кстати, не мешала мне растить любимых детей, заниматься домом, вести общественную работу. Женщины должны уметь успевать многое, в этом я твердо уверена.

Очень красивый, сентиментальный, вызываю­щий восхищение момент случился в жизни Куляш Айтжановой в 1971 году. Она тогда возглавляла звено механизаторов, работала, давая урожай сверх плана, и Указом Президиума Верховного Совета СССР за особые достижения в развитии сельскохозяйственного производства была удостоена звания Героя Социалистичес­кого Труда.

Много наград эта удивительная женщина получила в жизни. Есть у Куляш-апа и звание почетного гражданина Панфиловского района. И вот теперь она почетный гражданин области Жетысу.

– Все награды, что у меня есть, я разделяю со своими земляками, которым благодарна за искреннюю поддержку, дружбу и уважение, человечность, – говорит бабушка.

Она старается и сейчас помочь родному народу, ведя активную общественную жизнь, поднимая проблемы села, помогая тем, кому трудно. А главное – она яркий пример настоя­щего человеческого счастья для молодежи, которая Куляш Айтжанову просто боготворит.