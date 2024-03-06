Данные более 2 миллионов казахстанцев «утекли» в Сеть

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Утечку персональных данных обнаружила 5 марта Государственная техническая служба. В целом обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance, из разных стран.

Государственная техническая служба провела анализ утекших данных, по результатам установления личностей клиентов, МЦРИАП направит уведомления гражданам посредством мобильного приложения EgovMobile.

Отмечается, что за нарушение требований законодательства РК о персональных данных и их защите предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

– Непосредственно по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев. По результатам проверок, при обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении нарушений, а также выписаны штрафы в размере от 100 до 1000 МРП, в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения, – говорится в сообщении.

Со своей стороны, МЦРИАП рекомендует казахстанцам посредством «электронного правительства» или EgovMobile установить добровольный отказ от получения займа. Если Вам поступил звонок якобы от сотрудников банка, то следует сразу прервать разговор и позвонить в банк напрямую по официальным контактным данным. Не сообщать SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод и т.д.); пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге; CVV/CVC код на обратной стороне вашей банковской карты.

Не устанавливать сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам. Использовать уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов.