Стали известны итоги пятого дня ЧМ по боксу в Ташкенте

Два казахстанца принесли медаль в копилку сборной по боксу на ЧМ в Ташкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта Министерства культуры и спорта РК.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Честь национальной сборной Казахстана защищали Серик Темиржанов, Нурбек и Айбек Оралбай.

Серик Темиржанов в весе до 57 кг одержал победу над соперником из Мали.

Напомним, что Темиржанов является действующим серебряным призером чемпионатов мира.

Затем на ринг вышел один из братьев Оралбай – Нурбек. В весе до 80 кг в 1/16 финала он встречался с Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана. Казахстанец на протяжении двух раундов доминировал, а в третьем, грамотно подключив ноги, использовал время в свою пользу.

Последним в пятый день чемпионата мира на ташкентском ринге выступал Айбек Оралбай. В категории до 92 кг он боксировал с финалистом мира и чемпионом Европы Азизом Аббесом Мухийдином из Италии. В этом бою наш чемпион Азии проиграл.

Чемпионат мира в Ташкенте продлится до 14 мая. За звания сильнейших в мире сражаются более 600 боксеров из 104 стран мира. Чемпионат проходит в 13 весовых категориях.

Золотые медалисты от Международной ассоциации бокса (IBA) получат по 200 000 долларов США, для занявших второе место приз составляет 100 000, а каждое из 3-х мест – по 50 000 долларов США. Тем самым общий призовой фонд составляет 5,2 млн. долларов США.

Прямые трансляции доступны в эфирах республиканских телеканалов "Qazaqstan" и "Qazsport".