Стали известны страны с чистым воздухом

Здравоохранение,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Качество воздуха в этих странах соответствует стандартам ВОЗ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Только семь стран соответствовали стандартам качества воздуха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2024 году, согласно данным, собранным компанией по мониторингу качества воздуха IQAir, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

По данным IQAir, странами с самым чистым воздухом в 2024 году стали Австралия, Новая Зеландия, Багамские острова, Барбадос, Гренада, Эстония и Исландия.

Странами с самым загрязненным воздухом в мире в 2024 году признаны Чад, Бангладеш, Конго, Пакистан и Индия. В последней находятся шесть из девяти самых загрязненных городов мира, в том числе, лидер списка — промышленный город Бирнихат на северо-востоке страны.

Эксперты считают, что реальные показатели уровня загрязнения воздуха могут быть значительно выше, поскольку во многих частях мира невозможно провести более точные исследования.

Специалисты IQAir проанализировали данные с 40 тыс. станций мониторинга качества воздуха в 8954 местах в 138 странах. Чтобы составить рейтинг, исследователи использовали средние значения данных о загрязнении воздуха, которые получены в режиме реального времени на уровне земли за календарный год.

По данным ВОЗ, ежегодно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти более 7 млн человек во всем мире.

 

#ВОЗ #Индия #экология #воздух

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