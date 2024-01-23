Станет ли вкуснее плов?

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Игорь Прохоров

Рис дорожает на фоне нехватки поливной воды, роста затрат на возделывание и… ценового сговора.

фото из архива "КП"

Агентство по защите и развитию конкуренции проанализировало рынок оптовой торговли рисом, отметив снижение его собственного производства и увеличение доли импорта с 4 до 12%. Сокращение посевных площадей под эту культуру, напомним, было вызвано растущим год от года дефицитом воды и увеличением затрат на выращивание.

Это и стало основной причиной высокой динамики роста рисовых цен на казахстанском рынке. Если в 2022 году данный показатель составлял 36%, то в 2023-м – 39%.

Снижение цен на рис в течение календарного года было обеспечено мерами антимонопольного реагирования. Как сообщили в АЗРК РК, по признакам ценового сговора к административной ответственности в виде штрафа на 68,7 млн тенге привлечены шесть производителей риса.

Однако базовые причины сокращения объемов выращивания риса и, соответственно, его подорожания, сохраняются. Это нехватка поливной воды, повышение цен на сельхозтехнику, удобрения и импортную упаковку, несвоевременное выделение субсидий.

Поэтому антимонопольным органом в адрес Министерства сельского хозяйства внесены предложения по включению риса в перечень приоритетных культур при выделении субсидий, организации планирования в вопросах обеспечения водой южных регионов, по увеличению доли льготного кредитования рисоводческих хозяйств, обеспечению прямого закупа риса торговыми сетями, развитию отечественного производства удоб­рений и упаковки.

В антимонопольном ведомстве полагают, что осуществление данных рекомендаций позволит улучшить ситуацию на рынке, ведь от роста цен на рис плов вряд ли станет вкуснее.

#цены #рис #подорожание #АЗРК РК #крупы

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