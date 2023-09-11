Стартовал творческий конкурс к 130-летию Магжана Жумабаева

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Принять участие в конкурсе могут авторы в возрасте от 20 до 45 лет.

Фото: Kazpravda.kz

Партия AMANAT объявила о старте ежегодного республиканского творческого конкурса «Ұлы дала», организуемого с целью поддержки отечественных писателей, поэтов, драматургов и детских авторов. В этом году литературный конкурс приурочен к 130-летию со дня рождения поэта, писателя, деятеля движения Алаш Магжана Жумабаева, сообщает Kazpravda.kz.

Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Ұлттық мұра» в сотрудничестве с Казахстанским союзом писателей уже в пятый раз.

В этом году участникам предстоит испытать свое мастерство в номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Литературная
критика» и «Произведение для детей». Помимо основных номинаций, в рамках конкурса предусмотрены и специальные призы: «130-летие Магжана Жумабаева» и «Алаш аманаты».

Заявки принимаются с 11 сентября по 10 ноября включительно.

В каждом региональном оргкомитете открыты специальные электронные адреса для приема работ от участников конкурса. Поступившие работы проверяются оргкомитетами регионов и направляются в республиканский оргкомитет, созданный при центральном аппарате партии.

Все произведения авторов будут проверяться республиканским оргкомитетом и ежедневно размещаться на сайте аikyn.kz в специальной рубрике «Ұлы дала».

Принять участие в конкурсе могут авторы в возрасте от 20 до 45 лет.

Конкурсная комиссия будет выбирать лучших в период с 13 по 20 ноября. Результаты будут подведены в преддверии Дня Независимости – 16 декабря и объявлены на торжественном мероприятии.

Напомним, в прошлом году конкурс «Ұлы дала» был посвящен 150-летию Ахмета Байтурсынова и 125-летию Мухтара Ауэзова.

#конкурс #творчество #литература #Магжан Жумабаев

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