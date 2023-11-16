Ставки на будущее
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«Мам, значит, проигрыша в ставках нет?» – вдруг говорит мне с заднего сидения сын-четвероклассник. Мы едем домой довольно поздно – после его вечерних тренировок в бассейне заехали по делам еще в пару мест. Уставшая, изо всех сил концентрируюсь на дороге и совсем не обращаю внимание на звуки, доносящиеся из колонок. Застигнутая врасплох таким каверзным вопросом, начинаю вслушиваться в слова радиоведущего, который красивым и бодрым голосом продолжает: «Ты все еще боишься попробовать сделать свою первую ставку? Ну а что, если я скажу тебе, что в случае поражения ты ничего не теряешь…»