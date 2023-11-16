Ставки на будущее

Не выходя из состояния шока, просто выключаю радио и начинаю судорожно рассказывать сыну все известные «страшилки» о ставках и опасности азартных игр в целом. Но любознательный мальчик десяти лет уже не сильно слушает нравоучения мамы и продолжает с наивной уверенностью и непосредственностью, свойственными современным подросткам, рассказывать все, что он услышал о ставках. Что это интересно и безо­пасно, что это почти как спорт, что там дарят кучу бонусов, так что и правда можно «попробовать и не тратиться»… Возражаю как могу, объясняя, что это всего лишь «показуха» и «замануха», которые, к моему ужасу, уже сработали.

Тут же действует известный феномен, когда поднятая тема начинает буквально бросаться в глаза: на центральной улице уже баннер с рекламой той же букмекерской конторы многообещающе зовет нас вступать в клуб победителей.

Можете считать это даже не журналистским материалом, а криком души родителей. Родителей, которые третий год подряд пять дней в неделю, бросая все дела, через весь город водят ребенка в единственный в регионе настоящий олимпийский бассейн, построенный на миллиарды из государственной казны. Тренировки в соответствую­щем всем международным стандартам спортивном сооружении, кстати, также заботливо оплачиваются государством. Дети прошли отбор, активно занимаются каждый день, постоянно сдают нормативы и участ­вуют в различных соревнованиях. Даже если из них не вырастут новые Баландины (о чем мы, безусловно, мечтаем), то как минимум они пополнят резерв нации здоровыми, сильными и целеустремленными кадрами.

Но однажды на пути с изнурительных тренировок вот такой ласковый голос уговорит их, что победителем можно стать без усилий. Лишь нажми на кнопку, вернее, ссылку, которая будет заботливо напоминать о себе то тут, то там…

Запрет на рекламу букмекерских контор жарко обсуждается уже не первый год. У каждой стороны свои аргументы: одни очень справедливо и дальновидно переживают за растущее в стране число лудоманов, а также увеличение количества суицидов и преступлений, связанных с зависимостью от азартных игр. Другие же говорят о бесполезности запретов и даже росте на этой почве «теневых» контор в никак не регулируемом интернет-пространстве. А еще указывают на весомый вклад букмекерских организаций в развитие спорта – те же трансляции в основном производят за их счет. Звучат десятки весомых доводов, и неясно до сих пор – найдется ли устраивающее всех решение или победят чьи-то интересы. Так что нам, как говорится, пока остается только делать ставки.

Но даже если без букмекерских контор никак не обойтись, то ограничения в качестве и количестве их рекламы необходимы, причем весьма жесткие. Не должно быть всех этих призывов с вдохновляющими и героическими эпитетами и шестью нулями, моментально всплывающих на каждом популярном казахстанском сайте; всех этих баннеров, на каждом углу зазываю­щих в мир ставок счастливыми лицами популярных спортсменов. И уж тем более не должно быть такой скрытой под спортивным соусом рекламы, доброжелательным и доверительным тоном уговаривающей не бояться сделать шаг, который может навсегда разделить жизнь на до и после.