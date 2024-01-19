Столичные гвардейцы приняли присягу

Сегодня, 19 января, молодое пополнение воинской части 6636 Национальной гвардии приняли Военную присягу. Ряды воинской части пополнили более 130 молодых солдат. Новоиспеченные гвардейцы – это военнослужащие по призыву, прибывшие из Карагандинской, Улытауской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также из области Абай.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Поздравить защитников Родины прибыли родные и друзья, а также ветераны войск правопорядка. Право на поднятие Государственного флага на торжественной церемонии получил лучший солдат Учебного пункта рядовой Нартай Мұздыбаев. После исполнения гимна страны солдаты, прошедшие курс молодого бойца, поклялись верой и правдой служить Родине.

Присутствующих поздравил командир воинской части 6636 полковник Ерлан Буранбаев.

– День, когда наши солдаты принимают присягу, для нас равносилен празднику. Вы сегодня присягнули на верность Родине. День принятия военной присяги навсегда останется в вашей памяти. Служба в армии — это долг каждого гражданина нашей страны. Поэтому хочу пожелать, чтобы вы достойно выполняли свою боевую службу. Спасибо вашим родителям, которые привили вам чувство патриотизма и хорошее воспитание, – отметил полковник Буранбаев.

Председатель Совета ветеранов воинской части 6636 Феликс Дульский, выступавший перед молодежью, рассказал о достоинстве службы в армии. Он выразил уверенность, что солдаты продолжат историю славных героев, которая передается из поколения в поколение.

На мероприятии выступили рядовой Али Толеухан и дед рядового Магжана Мухитулы – Толеуханкажы.

–Теперь вы носите гордое имя – Солдаты! Ребята, с честью выполняйте свой гражданский долг перед Родиной. Будьте верны своим клятвам. Мы, гордимся вами, – сказал пенсионер, произнося слова благословения.

– Поздравляю с принятием воинской присяги! Желаю всем вам достойно отслужить. Дорогие родители, мы обещаем вам, что ровно через год вернемся домой с честью и гордостью, и самое главное – настоящими мужчинами. Для нас большая честь служить в Национальной гвардии, а для наших родителей это большая радость, – сказал рядовой Адиль Кайсанов.

Слова воина продолжил ветеран боевых действий Дәулеткелді Елубаев, отец рядового Нурсултана Умирзака. Почетный ветеран рассказал о своей деятельности на таджикско-афганской границе и призвал молодых солдат быть целеустремленными.

После этого силами солдат призыва 2-2023 гостям были показаны приемы рукопашного боя. Особенно стоит отметить выступление Роты почетного караула Национальной гвардии. По окончании торжественной церемонии солдаты и родители организовали коллективное фотографирование.