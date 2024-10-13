Столичные школьники приняли участие в экологической акции

Экология
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Министерство просвещения совместно с министерством экологии и природных ресурсов объявили акцию, направленную на продвижение экологических знаний и воспитание экологической культуры среди детей и подростков в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и программы «Біртұтас тәрбие», передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

За время проведения экологического марафона на территории 108 столичных школ и детских садов высажены свыше 2,5 тысяч саженцев яблони сибирской, черёмухи виргинской и ирги круглолистной. К экологической акции вместе с ребятами средней школы №103 присоединились главы двух ведомств.

«Формирование экологической культуры и привитие ценностей бережного отношения к окружающей среде — задача, которую мы должны начинать с раннего возраста. Это не только наш долг перед природой, но и значимый вклад в воспитание нового поколения, соответствующего концепции «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс», — сказал Гани Бейсембаев.

Также ребятам продемонстрировали работу с фандоматом и провели экологический урок по сортировке отходов. При сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать баллы. Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, в будущем установка подобных аппаратов планируется и в других организациях образования. На сегодня во всех регионах страны открыты «Зеленые клубы», в которых участвуют около 80 тысяч школьников.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

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