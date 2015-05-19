Страховой фонд ценных документов Президента создан в Казахстане Президент 1121 Айнур Курамысова

В Казахстане создан Страховой фонд особо ценных документов Главы государства. Об этом сообщил директор Архива Президента Борис Джапаров, передает Kazpravda.kz.



"Создан Страховой фонд особо ценных документов, который насчитывает более 7,5 миллиона кадров. Этот фонд рассчитан на 350 лет временного срока. Сохраняются все международные стандарты: температура, влажность, система пожаротушения", – рассказал Джапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



При этом он отметил, что документы, большинство которых – на бумажном носителе, требуют реставрации и восстановления. "Чтобы продлить жизненный цикл бумажных документов, наши архивисты делают все возможное. Отреставрировано 1,5 миллиона документов, подшито 120 тысяч дел, восстановлено 15 тысяч листов", – уточнил Джапаров.



Он также подчеркнул, что архив представляет собой современный комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием для обеспечения целостности документов на бумажном носителе.



Кроме этого, по словам Джапарова, все данные архива объединяются в одну целостную базу, куда со временем будет открыт доступ для исследователей через Интернет: "Находясь в Казахстане либо за рубежом, лица, интересующиеся нашими данными, смогут зайти на сайт и получить нужную информацию".

