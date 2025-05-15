Стране необходим не очередной свод правил, а Градостроительный кодекс
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Беседовал Игорь Прохоров
В 2022 году в Послании народу Глава государства поручил разработать и принять Градостроительный кодекс. Однако позже в ходе обсуждений проекта его переименовали просто в Строительный, с чем оказались не согласны многие представители отрасли. Почему так важно, чтобы кодекс назывался именно Градостроительным? Своим мнением на этот счет делится урбанист, член общественной палаты при Мажилисе Парламента, член городского общественного совета Алматы, генеральный директор ТОО «Urban Living» Гульмира Байгабулова.