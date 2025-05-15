– Гульмира Масабаевна, почему вообще возникла необходимость в кодексе?

– По большому счету, в стране уже есть нормы и правила, регулирующие строительство жилых и общественных зданий. И во многом их содержание вполне достойно. Но необходимо законодательство, которое бы регулировало не просто возведение многоэтажного жилья, а обеспечивало комплексное развитие населенных пунктов. Важно, чтобы каждый норматив работал на комфорт, безопасность и качество городской среды.

Президент не раз подчеркивал актуаль­ность именно комплексного подхода, который охватывал бы не только вопросы застройки, но также транспорт, благоустройство, экологию, архитектурный облик, качество жизни... И эту философию следует отразить в Градостроительном кодексе. Так что название документа – отнюдь не формальность, а отражение его сути и целей. Термин же «строительный» неизбежно ставит во главу угла чисто технические параметры возведения зданий.

Тема качества возведения объектов, бесспорно, тоже должна найти отражение в новом Градостроительном кодексе, однако для более эффективной, слаженной работы градостроителей и архитекторов содержание документа не следует ограничивать только вопросами гражданского строительства.

– Глядя на казахстанские города, порой кажется, что они строятся не для людей. Под силу ли кодексу сделать наши кварталы чуточку удобнее и уютнее?

– Городское пространство – довольно гибкая структура, которая задается, сохраняется и изменяется с учетом пожеланий и потребностей горожан.

К сожалению, действующие строительные нормы до сих пор зациклены на обеспечении движения транспорта, превращая улицы в транзитные коридоры и вытесняя пешеходов на обочину городской жизни. Чтобы города становились центрами притяжения и экономического роста, важно отказаться от абстрактных нормативов в пользу реальных потребностей людей. Горожане должны ощущать безопасность и комфорт не в подземных переходах, на висячих галереях или крышах, а на улицах, где созданы условия для спокойных прогулок, отдыха, общения и занятий спортом.

Градостроительный кодекс призван переосмыслить приоритеты городского планирования. Необходимо, чтобы в центре внимания находилось создание комфортной и безопасной пешеходной среды.

Город формируется вокруг человека: с продуманными маршрутами, зелеными улицами, общественными пространствами и мобильной связью. Транспорт, велодорожки и удобные пешеходные маршруты становятся не дополнением, а основой городской логики. Такой подход приносит не только социальную пользу. Там, где среда комфортна, активнее развивается малый и средний бизнес, растет стоимость недвижимости, увеличиваются поступления в бюджет.

Особое место в новом кодексе должна занять реновация. Подготовленный нами в рамках общественного совета Алматы проект соответствующей программы – хороший пример того, как в рамках сотрудничества между обществом, местными исполнительными органами и бизнесом можно комплексно обновлять городскую инфраструктуру, одновременно сохраняя социальную стабильность и идентичность населенного пункта.

– В ходе обсуждения кодекса Вы внесли свыше ста поправок и дополнений. Расскажите о некоторых из них.

– Важная составляющая грамотного градостроительства – предварительный анализ территории. Кодекс должен предусмотреть обязательные исследования местности, включая ее ландшафт, существующую плотность застройки, транспортные связи и так далее. Такой подход позволит избежать неэффективных решений и снизить риски в процессе осуществления проектов.

Экологичность и устойчивость городской среды – это уже не рекомендации, а обязательные требования современности. Новый кодекс должен включать строгие нормы по энергоэффективнос­ти, повторному использованию воды, сохранению зеленых насаждений и экосистем, а также по применению экологически чистых строительных материалов. Важнейшим элементом также является инклюзивность городской среды, которая должна обеспечивать доступность для всех групп населения уже на этапе проектирования, а не дорабатываться позже.

Долгое время развитие городов – не только наших – подчинялось, как уже было сказано выше, удобству автомобильного движения, а уже потом градостроители думали о людях. Автомобиль воспринимался как безусловное благо, символ успеха, а не источник проблем. Мы привыкли к этой парадигме, и, возможно, потребуется еще время, чтобы ментально перестроиться.

Развитые страны – это не там, где больше всего автомобилей и где на каждого гражданина приходится две или три машины, а там, где даже обеспеченные люди предпочитают в городе пользоваться общественным транспортом. Города, ориентированные на пешеходов и общественный транспорт, оказываются более устойчивыми, экономичес­ки успешными и удобными. Переход к этой модели снижает нагрузку на бюджет и помогает достигать климатических целей.

Кроме того, Градостроительный кодекс должен идти в ногу со временем и предусматривать возможность внедрения ­экспериментальных и пилотных решений. Например, обязательное использование цифровых двойников территории даст возможность просчи­тывать последствия решений еще до начала строительства и постоянно адаптировать нормативы под новые технологии, материалы и идеи.

Отдельной статьей в кодексе необходимо отразить региональные особенности Казахстана, особенно в контексте природных рисков. Для территорий, подверженных землетрясениям и ополз­ням, должны быть предусмотрены отдельные правила и методы оценки рисков, обязательное использование усиленных конструкций и специальных инженерных решений. Показательный пример здесь – Алматы, где инициативно введены правила посещения стройплощадок, а также утверждена программа реновации. Этот опыт может быть распрост­ранен и на другие регионы.

Еще одним важным элементом могут стать обязательные дизайн-коды, которые уже внедряются во многих населенных пунктах. В условиях, когда города заполонил хаотичный «визуальный шум», единые правила оформления становятся необходимостью, а не прихотью.

– Некоторые отраслевые эксперты считают, что многие из перечисленных Вами задач развития городов решают генеральные планы. Что скажете Вы?

– Это далеко не так. В генпланах сейчас потребности горожан бывают совсем не учтены. Принципы комфортной среды для людей подразумевают такие пространства, как двор без машин. Согласно действующим СНиПам, вокруг каждого дома должен быть пожарный проезд, а сейчас все эти проезды превра­тились в парковки.

Другой пример – безбарьерная среда. В 2013–2014 годах в Алматы начали было срезать автогеном все металли­ческие ограды, но через некоторое время они появились вновь. Нет преемственности в действиях. Однако если бы все эти моменты были прописаны в Градострои­тельном кодексе, эту самую преемственность можно было бы обеспечить.

Пожалуй, самый яркий пример – пятнадцатиминутный город для людей, когда в шаговой доступности расположены все необходимые сервисы: школы, детские сады, поликлиники, рынки, магазины, парки...

Увы, такие понятные принципы безо­пасного и комфортного проживания нигде не прописаны. И когда на градостроительном совете мы, его члены, предлагаем сделать то или другое для жителей, застройщики отвечают: «Где это прописано?» И они правы – у нас действительно нет законодательных оснований. Поэтому и нужны в Градостроительном кодексе статьи по урбанистике, созданию комфортных пространств.

Более того, нет документа, в котором были бы даны дефиниции смарт-города, цифрового двойника территории, новых технологий, применения современных стройматериалов. Все это не лучшим образом влияет на развитие и жизнь городов, на безопасность горожан. Статья, посвященная соответствующим моментам, была, но из проекта кодекса по каким-то неведомым соображениям она изъята.

Нам нужен не очередной кодифицированный свод технических правил, это профанация поручения Главы государства, а именно Градостроительный кодекс. Такой документ должен стать основой для создания компактной, доступной, устойчивой городской среды, где на первом месте – человек. Сейчас у нас есть для этого шанс – важно им воспользоваться.