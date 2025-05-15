Стране необходим не очередной свод правил, а Градостроительный кодекс

Интервью
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Беседовал Игорь Прохоров

В 2022 году в Послании народу Глава государства поручил разработать и принять Градостроительный кодекс. Однако позже в ходе обсуждений проекта его переименовали просто в Строительный, с чем оказались не согласны многие представители отрасли. Почему так важно, чтобы кодекс назывался именно Градостроительным? Своим мнением на этот счет делится урбанист, член общественной палаты при Мажилисе Парламента, член городского общественного совета Алматы, генеральный директор ТОО «Urban Living» Гульмира Байгабулова.

фото из личного архива Гульмиры Байгабуловой

Гульмира Масабаевна, почему вообще возникла необходимость в кодексе?

– По большому счету, в стране уже есть нормы и правила, регулирующие строительство жилых и общественных зданий. И во многом их содержание вполне достойно. Но необходимо законодательство, которое бы регулировало не просто возведение многоэтажного жилья, а обеспечивало комплексное развитие населенных пунктов. Важно, чтобы каждый норматив работал на комфорт, безопасность и качество городской среды.

Президент не раз подчеркивал актуаль­ность именно комплексного подхода, который охватывал бы не только вопросы застройки, но также транспорт, благоустройство, экологию, архитектурный облик, качество жизни... И эту философию следует отразить в Градостроительном кодексе. Так что название документа – отнюдь не формальность, а отражение его сути и целей. Термин же «строительный» неизбежно ставит во главу угла чисто технические параметры возведения зданий.

Тема качества возведения объектов, бесспорно, тоже должна найти отражение в новом Градостроительном кодексе, однако для более эффективной, слаженной работы градостроителей и архитекторов содержание документа не следует ограничивать только вопросами гражданского строительства.

Глядя на казахстанские города, порой кажется, что они строятся не для людей. Под силу ли кодексу сделать наши кварталы чуточку удобнее и уютнее?

– Городское пространство – довольно гибкая структура, которая задается, сохраняется и изменяется с учетом пожеланий и потребностей горожан.

К сожалению, действующие строительные нормы до сих пор зациклены на обеспечении движения транспорта, превращая улицы в транзитные коридоры и вытесняя пешеходов на обочину городской жизни. Чтобы города становились центрами притяжения и экономического роста, важно отказаться от абстрактных нормативов в пользу реальных потребностей людей. Горожане должны ощущать безопасность и комфорт не в подземных переходах, на висячих галереях или крышах, а на улицах, где созданы условия для спокойных прогулок, отдыха, общения и занятий спортом.

Градостроительный кодекс призван переосмыслить приоритеты городского планирования. Необходимо, чтобы в центре внимания находилось создание комфортной и безопасной пешеходной среды.

Город формируется вокруг человека: с продуманными маршрутами, зелеными улицами, общественными пространствами и мобильной связью. Транспорт, велодорожки и удобные пешеходные маршруты становятся не дополнением, а основой городской логики. Такой подход приносит не только социальную пользу. Там, где среда комфортна, активнее развивается малый и средний бизнес, растет стоимость недвижимости, увеличиваются поступления в бюджет.

Особое место в новом кодексе должна занять реновация. Подготовленный нами в рамках общественного совета Алматы проект соответствующей программы – хороший пример того, как в рамках сотрудничества между обществом, местными исполнительными органами и бизнесом можно комплексно обновлять городскую инфраструктуру, одновременно сохраняя социальную стабильность и идентичность населенного пункта.

В ходе обсуждения кодекса Вы внесли свыше ста поправок и дополнений. Расскажите о некоторых из них.

– Важная составляющая грамотного градостроительства – предварительный анализ территории. Кодекс должен предусмотреть обязательные исследования местности, включая ее ландшафт, существующую плотность застройки, транспортные связи и так далее. Такой подход позволит избежать неэффективных решений и снизить риски в процессе осуществления проектов.

Экологичность и устойчивость городской среды – это уже не рекомендации, а обязательные требования современности. Новый кодекс должен включать строгие нормы по энергоэффективнос­ти, повторному использованию воды, сохранению зеленых насаждений и экосистем, а также по применению экологически чистых строительных материалов. Важнейшим элементом также является инклюзивность городской среды, которая должна обеспечивать доступность для всех групп населения уже на этапе проектирования, а не дорабатываться позже.

Долгое время развитие городов – не только наших – подчинялось, как уже было сказано выше, удобству автомобильного движения, а уже потом градостроители думали о людях. Автомобиль воспринимался как безусловное благо, символ успеха, а не источник проблем. Мы привыкли к этой парадигме, и, возможно, потребуется еще время, чтобы ментально перестроиться.

Развитые страны – это не там, где больше всего автомобилей и где на каждого гражданина приходится две или три машины, а там, где даже обеспеченные люди предпочитают в городе пользоваться общественным транспортом. Города, ориентированные на пешеходов и общественный транспорт, оказываются более устойчивыми, экономичес­ки успешными и удобными. Переход к этой модели снижает нагрузку на бюджет и помогает достигать климатических целей.

Кроме того, Градостроительный кодекс должен идти в ногу со временем и предусматривать возможность внедрения ­экспериментальных и пилотных решений. Например, обязательное использование цифровых двойников территории даст возможность просчи­тывать последствия решений еще до начала строительства и постоянно адаптировать нормативы под новые технологии, материалы и идеи.

Отдельной статьей в кодексе необходимо отразить региональные особенности Казахстана, особенно в контексте природных рисков. Для территорий, подверженных землетрясениям и ополз­ням, должны быть предусмотрены отдельные правила и методы оценки рисков, обязательное использование усиленных конструкций и специальных инженерных решений. Показательный пример здесь – Алматы, где инициативно введены правила посещения стройплощадок, а также утверждена программа реновации. Этот опыт может быть распрост­ранен и на другие регионы.

Еще одним важным элементом могут стать обязательные дизайн-коды, которые уже внедряются во многих населенных пунктах. В условиях, когда города заполонил хаотичный «визуальный шум», единые правила оформления становятся необходимостью, а не прихотью.

Некоторые отраслевые эксперты считают, что многие из перечисленных Вами задач развития городов решают генеральные планы. Что скажете Вы?

– Это далеко не так. В генпланах сейчас потребности горожан бывают совсем не учтены. Принципы комфортной среды для людей подразумевают такие пространства, как двор без машин. Согласно действующим СНиПам, вокруг каждого дома должен быть пожарный проезд, а сейчас все эти проезды превра­тились в парковки.

Другой пример – безбарьерная среда. В 2013–2014 годах в Алматы начали было срезать автогеном все металли­ческие ограды, но через некоторое время они появились вновь. Нет преемственности в действиях. Однако если бы все эти моменты были прописаны в Градострои­тельном кодексе, эту самую преемственность можно было бы обеспечить.

Пожалуй, самый яркий пример – пятнадцатиминутный город для людей, когда в шаговой доступности расположены все необходимые сервисы: школы, детские сады, поликлиники, рынки, магазины, парки...

Увы, такие понятные принципы безо­пасного и комфортного проживания нигде не прописаны. И когда на градостроительном совете мы, его члены, предлагаем сделать то или другое для жителей, застройщики отвечают: «Где это прописано?» И они правы – у нас действительно нет законодательных оснований. Поэтому и нужны в Градостроительном кодексе статьи по урбанистике, созданию комфортных пространств.

Более того, нет документа, в котором были бы даны дефиниции смарт-города, цифрового двойника территории, новых технологий, применения современных стройматериалов. Все это не лучшим образом влияет на развитие и жизнь городов, на безопасность горожан. Статья, посвященная соответствующим моментам, была, но из проекта кодекса по каким-то неведомым соображениям она изъята.

Нам нужен не очередной кодифицированный свод технических правил, это профанация поручения Главы государства, а именно Градостроительный кодекс. Такой документ должен стать основой для создания компактной, доступной, устойчивой городской среды, где на первом месте – человек. Сейчас у нас есть для этого шанс – важно им воспользоваться.

 

#город #строительство #инфраструктура #Градостроительный кодекс

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