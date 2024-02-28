Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, соглашение подписано в Астане 28 октября 2022 года.

Документ подписан в целях создания условий, позволяющих сторонам сотрудничать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств – участников СНГ, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории государства – участника Содружества Независимых Государств, в том числе с помощью специализированных противоэпидемических бригад.