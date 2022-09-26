Стрельба у школы в Ижевске. Есть жертвы

В школе №88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие среди учеников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. <...> Информацию будем сверять позже с ФСБ", — сказал руководитель региона в видеообращении.

По информации СК, погибли девять человек: пятеро школьников, два охранника и двое учителей. Данные уточняются.

"Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", — добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.

"По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", — написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В пресс-службе Минпросвещения заявили, что глава ведомства Сергей Кравцов поручил оперативно направить в Ижевск группу сотрудников министерства.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.