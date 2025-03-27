Стремление к созидательному будущему

Национальный курултай
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Мендыганым Шаймерденова, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова, член АНК Алматы

Март 2025 года, наполненный радостью прекрасных весенних праздников, стал значимой вехой в истории нашего государства благодаря проведению Национального курултая. Это важное событие для меня лично и для всей страны, ведь оно объединило представителей разных регионов, профессий и поколений. Участники курултая обсудили актуальные вопросы современности, продемонстрировали единство и стремление к созидательному будущему.

На уникальной площадке в курортной зоне Бурабай – жемчужине Казахстана – собрались политики, общественные деятели, эксперты и активные граждане, которые смогли провести открытый диалог и обсудили множест­во проблем. Главная тема – укрепление национального единства, совершенствование социальных инициатив и соз­дание условий для устойчивого развития в каждом уголке страны.

Символично, что ключевыми словами мероприятия стали «диалог» и «доверие». Обсуждения велись не только в рамках официальных встреч, но и в кулуарах, где участники обменивались идея­ми, опытом и находили точки соприкосновения. Именно эти моменты доказывают, что наше общество готово объединяться ради общего блага. Одним из центральных событий курултая стало обсуждение образовательных и культурных инициатив, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций. Молодежь, присутствующая на мероприятии, подчеркивала важность передачи ценностей и знаний, накопленных поколениями.

Национальный курултай этого года показал, что сила государства прежде всего в его людях – ярких, смелых, творческих и готовых к переменам в столь сложное и стремительно меняющееся время. Курултай стал платформой, которая не только укрепляет наши традиции, но и показывает путь к процветанию и прогрессу. Его участники уделяли внимание вопросам, связанным с социально-гуманитарными науками, включая образование и культуру.

В центре внимания были такие темы, как сохранение традиционных ценностей, воспитание молодежи и развитие гражданского общества, обсуждались вопросы, касающиеся роли семьи, образования и науки в формировании устойчивого и гармоничного общества. Президент в своем выступлении подчеркнул важность науки, семьи и единства как ключевых ценностей общества, и это станет центральной темой наших лекций, мероприятий и встреч со студентами. Отметим также, что мероприятия, проведенные в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, наглядно подтверждают значимость приоритетов, обозначенных Главой государства.

В преддверии работы Национального курултая профессорско-преподавательский состав Казахской национальной академии им. Темирбека Жургенова совместно с Научно-экспертной группой города Алматы, сотрудниками городского Дома дружбы провел ряд значимых мероприя­тий. Среди них – международный форум «Испытание депортацией: уроки истории и благодарность за поддерж­ку», научные конференции «Тюркская руническая культура в современном Казахстане», «Этнополитика и идентичность в Казахстане», а также открытые лекции и встречи. На них обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием науки, культуры, этнополитики Казахстана, а также вопросы национального единства, сохранения культурного наследия.

Несомненно, что выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае является важным ориентиром в дальнейшей работе по укреп­лению единства и научного осмысления национальной идентичности. Анализ мнений участников этой встречи будет способствовать развитию диа­лога, расширению научных исследований и укреплению гуманитарных основ казах­станского общества.

#Бурабай #Национальный курултай

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