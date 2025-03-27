Стремление к созидательному будущему
3
Мендыганым Шаймерденова, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова, член АНК Алматы
Март 2025 года, наполненный радостью прекрасных весенних праздников, стал значимой вехой в истории нашего государства благодаря проведению Национального курултая. Это важное событие для меня лично и для всей страны, ведь оно объединило представителей разных регионов, профессий и поколений. Участники курултая обсудили актуальные вопросы современности, продемонстрировали единство и стремление к созидательному будущему.