Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области

Скандал со злоупотреблением полномочиями руководителем одного из предприятий города разразился в Байконыре. Напомним, этот казахстанский город существует в условиях аренды Российской Федерацией, проживают здесь как граж­дане Казахстана, так и россияне, есть в составе населения также небольшой процент граждан других государств. Главный герой публикации – гражданин РК.

– Установлено, что в период с 2019 по 2021 год злоумышленник, используя свое служебное положение, под угрозой создания проб­лем на работе принуждал пятерых подчиненных строить и благоуст­раивать его частный дом, расположенный в поселке Талсуат Кызылординской области, – сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур».

А поселок Талсуат, поясним, в 250 км от Байконыра. То есть на «понудительную» стройку людям, не смевшим поначалу отказаться из-за угрозы быть уволенными, нужно было еще и ехать несколько часов. Сейчас о том, как хватило наглости использовать своих коллег в целях экономии на услугах профессиональных строителей, домовладелец рассказывает право­охранительным органам.

– В отношении 59-летнего теперь уже бывшего начальника отдела одного из расположенных в Байконыре предприятий возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, – проинформировали в прокуратуре комплекса «Байконур».

Отметим, что, когда следствие уже шло, выяснилось: этот человек предоставил в отдел кадров предприятия, где работал, поддельный диплом о высшем образовании. И теперь ему придется отвечать и за использование подложных документов.

– В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него направлено в казах­станские правоохранительные органы для дальнейшего уголовного преследования, – уточнили в прокуратуре комплекса «Байконур».

Казахстанским уголовным законодательством максимальное наказание за злоупотребление служебными полномочиями предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за использование подложного документа – сорока суток ареста.