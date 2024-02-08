Строительство детсада на нелегальном участке пытались профинансировать из бюджета в СКО

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По актам надзорного органа госзакупки на 1,7 млрд тенге были отменены, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz

В рамках анализа в сфере расходования бюджетных средств выявлены грубейшие нарушения законодательства о госзакупках.

– Должностные лица управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области проводили госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок, – рассказали в ведомстве. 

В другом случае, должностные лица акиматов Кызылжарского, Уалихановского районов вопреки требованиям законодательства  пытались провести государственные закупки на сумму свыше 107 млн тенге путем запроса ценовых предложений вместо открытого конкурса.

Акиматами Айыртауского, Г.Мусрепова, Кызылжарского районов государственные закупки проводились на приобретение спортивных игровых площадок на сумму 148 млн тенге без установления требований о наличии сертификатов качества товаров.

По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 8 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 1,9 млрд.тенге.

Вопрос расходования бюджетных средств находится на контроле надзорного органа.

#строительство #прокуратура #госзакупки #земля #детсад #спортплощадки

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