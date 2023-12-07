Строительство моста досрочно завершили в ЗКО

Общество
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Портнягина Наталия
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В рамках реконструкции республиканской дороги «Казталовка – Жанибек – Граница РФ»  досрочно завершено строительство моста, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Для жителей Жанибекского района добраться до областного центра всегда было проблемой номер один. Преодолеть по бездорожью 500 километров пути сельчане решались лишь в случае крайней необходимости.

Масштабная реконструкция республиканской дороги «Казталовка – Жанибек – Граница РФ» началась 4 года назад. Сроки завершения откладывались – из-за удорожания стройматериалов, проблемы с их подвозом.

В этом году работы шли ударными темпами, была выделена дополнительная техника благодаря тому, что объект взял на личный контроль аким области Нариман Турегалиев. За год это восьмая поездка главы региона на данный дорожный объект. На днях он дал оценку проведенным работам, в том числе и новому мосту, построенному на 72-м км дороги.

«В прошлый раз, когда я был на этом строительном участке, моста не было, заливали бетон. Вместе с подрядчиком мы обсудили необходимость ускорить ход работ, так как без моста дорогой пользоваться невозможно. Жителям пришлось бы давать немалый крюк в объезд. Строители завершили объект раньше срока», – отметил Нариман Турегалиев.

Дорога с нижним слоем покрытия сдана в пользование, но работы по ней будут продолжены в следующем году. Поэтому в целях безопасности жителей аким области поручил организовать дежурство на этом участке, установить временные знаки для ограничения скорости, своевременно чистить обочины.  

Также, обращаясь к руководству района и области, сельчане попросили изменить статус пункта пропуска «Жанибек» на международный, модернизируя его в соответствии со стандартами.

«Группа депутатов парламента проконсультировалась с российскими коллегами по данному вопросу. Рассматриваются эффективные пути решения проблемы. Мы не просто поднимаем этот вопрос, мы подвели хорошие дороги со стороны Бокейорды. Российская сторона тоже заинтересована в этом вопросе, решение которого укрепит деловые и дружеские отношения между странами», – сообщил аким области.

 

#ЗКО #строительство #мост #район #сдача #досрочно

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