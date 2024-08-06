«Строительство неоправданно затянулось» – премьер о неготовности регионов к учебному году

Как отметил глава кабмина, есть серьезные риски по 18-ти школам, где выполнено только 30% работ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос готовности учебных заведений страны к началу нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьер-министр поручил обеспечить подключение высокоскоростного Интернета в школах, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы - не только в комфортных школах, строящихся в рамках нацпроекта, но и во всех объектах образования.

Глава правительства остановился на регионах, где имеются опасения, связанные с подготовкой отдельных учебных заведений. Так, сразу 7 рисковых строящихся объектов находятся в Актюбинской области.