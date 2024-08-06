«Строительство неоправданно затянулось» – премьер о неготовности регионов к учебному году

Как отметил глава кабмина, есть серьезные риски по 18-ти школам, где выполнено только 30% работ
На заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос готовности учебных заведений страны к началу нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
Премьер-министр поручил обеспечить подключение высокоскоростного Интернета в школах, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы - не только в комфортных школах, строящихся в рамках нацпроекта, но и во всех объектах образования.
Глава правительства остановился на регионах, где имеются опасения, связанные с подготовкой отдельных учебных заведений. Так, сразу 7 рисковых строящихся объектов находятся в Актюбинской области.
«Строительные работы неоправданно затянулись. Надо сконцентрировать все усилия в этом направлении и обеспечить ввод объектов в установленные сроки. Также в августе нужно завершить капитальный ремонт. И здесь есть серьезные риски по 18-ти школам, где выполнено только 30% запланированных работ. Это касается Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и области Улытау. Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. Все работы должны быть закончены до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения.
Кроме того, к началу учебного года должно быть приобретено около 1 тыс. предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. Акиматам регионов совместно с Министерством просвещения нужно обеспечить своевременную комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились оснащенные предметные кабинеты. В этой работе не может быть формального подхода только для отчета», — подчеркнул Олжас Бектенов.