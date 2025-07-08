Стратегически важный объект строится в рамках предвыборной программы партии на 2023-2027 годы

Фото: пресс-служба Мажилиса

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Айдос Сарым и Сергей Пономарев ознакомились с ходом строительства водозабора и станции очистки воды в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Стратегически важный объект строится в рамках предвыборной программы партии на 2023-2027 годы.

Проект направлен на обеспечение качественной питьевой водой жителей Наурызбайского района и ряда населённых пунктов Карасайского района Алматинской области. Строительные работы должны завершить в ноябре этого года.

«Наурызбай – один из новых, активно развивающихся районов Алматы. Кроме того, сюда постепенно переселяются жители соседнего Карасайского района. Строящийся объект – важное предприятие, которое решит проблему водоснабжения более чем для 100 тысяч человек. По словам инженеров, 85% строительных работ уже завершены, возведены основные здания. Если всё пойдёт по плану, в декабре жители получат доступ к чистой питьевой воде», – сказал Айдос Сарым.

Депутат Сергей Пономарев отметил необходимость бережного и эффективного использования природных ресурсов. Водозаборная станция расположена в живописном Аксайском ущелье. Река Аксай –один из самых чистых источников воды в Алматы.

Также депутат заявил, что лично контролирует качество проекта, эффективность освоения бюджетных средств и работу подрядчиков.

«Этот проект – яркий пример экологической ответственности. В этом районе нет промышленных объектов, вода отличается высоким качеством. Пока мы имеем возможность пить настоящую чистую родниковую воду, а не тройную фильтрацию, как в Европе. Эту ценность нужно беречь. Сейчас река замутнена, многие жители нижней части района испытывают нехватку воды – действующие системы не справляются с нагрузкой. Однако с вводом в эксплуатацию новой водозаборной станции эта проблема будет решена. С ноября начнётся подача чистой воды», – добавил он.

Депутаты проверили ход строительства, заслушали отчёты подрядных организаций, обсудили освоение средств и вопросы экологической безопасности.

Важно отметить, что объект расположен на территории Аксайского лесного хозяйства, входящего в состав Государственного национального природного парка «Иле-Алатау». После ввода станции в эксплуатацию планируется создание 70–80 постоянных рабочих мест, в том числе лаборатории по контролю качества воды.