Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области

Доступ к централизованному водоснабжению есть и не у всех горожан. Например, в Тобыле, ближе других расположенном к областному центру, самая низкая обеспеченность населения питьевой водой (87,9%). В Житикаре и Аркалыке доступ жителей к централизованному водоснабжению составляет 91,6% и 96,5% соответственно. При этом полностью закрыть потребность в водопроводах во всех селах и городах местные власти планируют в ближайшие два года, как поручил Глава государства.

Но есть немаловажный нюанс – финансирование. Всего в текущем году в Костанайской области на реализацию 91 проекта водоснабжения и водоотведения предусмот­рено 20,9 млрд тенге, причем две трети этой суммы запрошены из республиканского бюджета. Однако, как оказалось, с деньгами в этом году нелегко.

– Из-за сложной паводковой ситуации в республике по всем инвестпроектам строительства и реконструкции водопроводов, в том числе и по проектам Министерства промышленности и строительства, в связи с недостаточностью средств в республиканском бюджете плановые суммы на март, апрель и май текущего года были перенесены на более поздние месяцы. Под вопросом и финансирование из госказны на июнь. Чтобы решить вопросы финансирования объектов, Министерством промышленности и строительства, а также акиматом области направлены соответствующие письма в адрес Министерства финансов, – рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров.

Даже если этот вопрос и решится в ближайшее время, риски неисполнения поручения Главы государства по-прежнему сохраняются в районах Аулиекольском и Беимбета Майлина. Из-за затянувшейся корректировки и разработки проектно-сметной документации на строительство водоводов в четырех селах проекты не заявлены на финансирование из республиканского бюджета на 2025 год.

Еще 45 сел так и продолжат пользоваться децентрализованными источниками. Там местные власти планировали организовать пункты раздачи воды, но жители наотрез отказались, объясняя решение тем, что их вполне устраивают имеющиеся во дворах колодцы и скважины. И чтобы не портить общую статистику, эти села будут вычеркнуты из списка деревень, в которых не достигнут стопроцент­ный охват населения услугами водоснабжения.

Таким образом, получается, в Коста­найской области остается обеспечить питьевой водой 100 сел. Ожидается, что в 51 из них цивилизация дойдет уже в этом году, в остальные – в 2025-м. Однако, учитывая имеющие­ся пробле­мы с финансированием, пока не ясно, будет ли решен вопрос в установленные сроки.