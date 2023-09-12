Студентам – все условия

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Самат Бейсембаев

В два раза увеличат стипендии учащимся колледжей для популяризации технических специальностей.

фото из архива "КП"

Подробно об этом в Службе центральных коммуникаций вчера рассказал директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Серик Джартыбаев. В частнос­ти, он отметил, что в рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведомство ведет работу по увеличению государственного образовательного заказа на подготовку кадров по востребованным специальностям на рынке труда.

– За последние три года увеличен объем госзаказа на подготовку кадров с 95 тысяч до 133 тысяч мест, – уточнил он, отметив, что в первую очередь внимание направлено на технические специальности, такие как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина.

Важный момент: в целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий. Сначала они поднимутся на 50%, а потом (ориентировочно в 2024-м) и до 100%. Более того, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – питанием и проездом.

Всего в колледжах страны обу­чаются 517 тыс. студентов, из них 312 тыс. охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием. 180 колледжей республики оснащены современным оборудованием в рамках проекта «Жас маман». По словам представителя министерства, логическим его продолжением стало создание центров компетенций, которые реализуют программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по профилю, участников чемпионатов WorldSkills, сертификацию выпускников и специалистов. На сегодня функ­ционируют 212 центров компетенций, в том числе 22 центра открыты в ­2023-м. До конца текущего года планируется создание еще десяти центров.

И еще один немаловажный факт: для студентов колледжей в новом учебном году откроются 13 новых общежитий на 2,5 тыс. мест.

Также на брифинге было отмечено, что впервые в истории национальная сборная Казахстана завоевала две медали и четыре «Медальона отличия» на международном чемпионате EuroSkills, который называют соревнованием рабочих специальностей. В состязаниях приняли участие 600 сильнейших молодых людей в возрасте до 25 лет из 32 стран. Задания касались таких дисциплин, как графический и инженерный дизайн, сетевое и системное администрирование.

#Образование #студенты #колледжи #стипендии

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