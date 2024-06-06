Студенты построили дамбу в Атырау

Студенты, участвовавшие в противопаводковых работах, и их родители были награждены благодарственным письмом министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МНВО

По данным Миннауки, благодарственные письма министра получили 975 студентов, активно участвовавших в работах по строительству плотины, и 242 родителя, личным примером приучивших детей к труду.

По решению оперативного штаба, созданного в связи с чрезвычайной ситуацией в Атырауской области, учебное заведение - Атырауский университет им. Х. Досмухамедова - построило в 20 километрах от города, на территории Алмалинского сельского округа дамбу протяженностью в 5 километров.

Студенты заполнили около 150 тыс. мешков инертным материалом и возвели дамбу, которая сыграла важную роль в защите населенных пунктов и крестьянских хозяйств, города от затопления большой водой из реки Жайык.

«Мы благодарны и рады тому, что наши дети в трудное для страны время приняли участие в защите города от грозившей ему опасности. В числе студентов, принимавших участие в борьбе с последствиями наводнения, была и наша дочь Аружан. Она студентка второго курса, сейчас получила благодарственное письмо от имени министра. Я как отец очень рад. Пусть наша страна живет в мире, а народ в благополучии. В настоящий момент опасность для Атырау миновала, тревога рассеивается», – говорит отец одной из награжденных Бейбит Сариев.

Всего в строительстве дамбы в Алмалы приняли участие более 2000 тысяч студентов-активистов и более 400 преподавателей и сотрудников университета.