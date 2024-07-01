Студенты Satbayev University приняли воинскую присягу на верность Родине

В торжественной обстановке студенты приняли воинскую присягу в присутствии руководства вуза, офицеров и сотрудников Института военного дела, ветеранов вооруженных сил, родных и близких выпускников. Государственный флаг Республики Казахстан поднял произведенный в офицеры студент третьего курса Алмасбек Абдежами. Он награжден и Золотой медалью Satbayev University за участие в ликвидации последствий паводков на западе страны. От имени руководства вуза награды получили также студенты, участники восхождения на Пик Сатпаева. Они оставили на вершине послание будущим поколениям «политеховцев»:

«В год 90-летия Satbayev University и 125-летия Каныша Имантаевича Сатпаева мне посчастливилось стать участником экспедиции восхождения на Пик Сатпаева. 20 июня на высоте более 4 тыс. метров мы оставили послание будущим студентам, что бы они через 10 лет повторили наше восхождение, продолжали традиции и славные дела выпускников легендарного Политеха», – сказала выпускник Института военного дела Снежана Колесникова.

Программа обучения в Институте военного дела включает не только теоретические занятия, но и разностороннюю практическую подготовку. За два года обучения студенты получают вторую специальность и воинское звание лейтенанта запаса, навыки управления людьми, лидерские качества, приобретают настоящих друзей и единомышленников.

«Сегодня Вы поклялись служить Родине, так следуйте этой воинской присяге и будьте ей верны!», – призвал студентов ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

Институт военного дела Satbaev University ведет свою историю с 1940 года, когда была открыта военная кафедра в Казахском горнометаллургическом институте. В годы войны шесть представителей университета были удостоены звания Героя Советского Союза. После войны здесь учился дважды герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, впоследствии ставший почетным профессором Казахского национального исследовательского технического университета.