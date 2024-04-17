Субботник прошел на территории некрополя «Кошкар ата» в Мангистау

В рамках стартовавшей в стране экологической акции «Чистый Казахстан» проведены работы по уборке на некрополе «Кошкар ата», расположенном в селе Акшукур, сообщает Центр общественных коммуникаций

Фото: Центр общественных коммуникаций

В субботнике приняли участие сотрудники Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева и сотрудники Мангистауской областной универсальной библиотеки имени К.Сыдиыкова.

«По случаю Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, мы приняли участие в республиканской акции «Чистый Казахстан» и провели субботник. Весна – месяц обновления и возрождения. Давайте беречь природу! Каждый житель должен участвовать в благоустройстве облика региона», - сказал Данияр Сагынгалиулы, директор Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева.

Кроме того, о важности охраны и защиты исторических мест рассказал Ынтымак Божанов, заместитель директора Мангистауской областной универсальной библиотеки имени К.Сыдыикова.

«Как вы знаете, на территории страны находится 25 тысяч памятников истории и культуры. Мы очищаем некрополь «Кошкар-Ата» от мусора. Нам необходимо сделать акцент на сохранении исторических мест для будущих поколений. Мы провели субботник в приподнятом настроении, ведь мы участвуем в прославлении ценности священных, исторических и природных мест», - сказал Ынтымак Божанов.

Следует отметить, что некрополь «Кошкар ата» расположен в 17 километрах от города Актау в северо-западном направлении. Некрополь включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения, а также в список сакральных объектов регионального значения Мангистауской области. В результате исследовательской работы здесь зафиксирован 81 памятник.