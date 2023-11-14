Суд и дело

Общество
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Флора Левина

Единственный отечественный изготовитель детского кисломолочного биолакта в области Абай пытается сохранить необходимые для производства помещения.

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Уже два десятка лет жители многоэтажки в Семее конфликтуют с единственным производителем детского питания в регионе. Все началось в 1999 году. Тогда 29 декабря между ТОО «Хаким» и Семипалатинским региональным Комитетом гос­имущества и приватизации Восточно-Казахстанской области был подписан договор № 27 о безвозмездной передаче объекта государственной собственности, а именно – встроен­ного в жилой дом помещения бывшей аптеки, расположенной в Семее по адресу: проспект Шакарима, 150.

ТОО «Хаким» соблюдает все условия договора: организовало производство, открыло новые рабочие места, исправно выплачивает налоги. Молочная кухня находится в топ-100 малых предприятий по переработке молока и занимает 26-е место по республике и третье место по области.

В 2014 году у «молочного» товарищества возник судебный спор, в котором истцы – жители дома – пытались добиться приз­нания договора о передаче помещения бывшей аптеки недействительным. Так как встроен­ные в дом помещения в 1990-е годы были заброшенными, жильцы дома самоуправно стали использовать их часть под свои нужды. В одном из помещений имеется общедомовой колодец, и жильцы настаивают, что это помещение тоже является общим имуществом.

– Изначально, пока работала аптека, эти два помещения использовались для хранения и работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами и кислотами, а по требованию СНиП такие помещения должны быть изолированы от остальных взрывостойкой стеной и иметь отдельный выход. А нахождение в нем общедомового колодца обуславливалось необходимостью бесперебойного водоснабжения аптеки, так как она являлась производственной, то есть самостоятельно готовила лекарственные препараты и смеси. В настоящий момент работа детской молочной кухни также требует наличия бесперебойной подачи холодной воды. Несогласованное ее отключение любым из жильцов дома может привести к нарушению технологии переработки молочной продукции, а это недопустимо, – говорит владелец молочной кухни Кажымукан Толеуов.

После долгих споров жильцы отправились в суд. Первая и апелляционные инстанции в иске им отказали, но кассационная судебная коллегия областного суда отменила нижестоящие судебные акты и вынесла новое решение об удовлетворении иска. Постановлением кассационной судебной коллегии Восточно-Казахстанской области от 22 июня 2015 года договор № 27 от 29 декабря 1999 года был признан… частично недействительным. А именно в отношении помещений № 29 и № 30, тех самых, где колодец. Тем не менее ни в мотивировочной, ни в резолютивной частях судебного постановления эти самые помещения не указаны относящимися к общедомовой собственности. Более того, помещение с водопроводным колодцем у ТОО «Хаким» де-факто не изъя­то, поскольку по проекту изначально предназначалось именно для функционирования аптеки и до сих пор используется для загрузки, разгрузки и хранения спецтранспорта. Хотя теперь его собственником, если следовать букве закона, является государство, а не жильцы... Хотя те упорно продолжают придерживаться противоположной точки зрения.

В мае 2020 года ТОО «Хаким» выкупило земельный участок под помещение детской молочной кухни. И начался новый виток судебных тяжб: граждане требуют признать сделку недействительной. Все это, по словам главы ТОО Кажымукана Толеу­о­ва, вносит нервозность в работу коллектива. Оно и понятно. Утрата помещения очень негативно отразится на производственном процессе единственного в области и респуб­лике производителя детского кис­ломолочного биолакта. Пострадает не только предприятие, но, самое главное, без питания могут остаться малыши.

#область Абай #производство #детское питание #биолакт #Хаким

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