Суд наказал отца школьника за буллинг в Костанайской области

Мальчик систематически оскорблял, унижал, насмехался над сверстницей и угрожал ей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд района Беимбета Майлина рассмотрел дело об адмправонарушении в отношении родителя С. за буллинг в школе его сыном другого несовершеннолетнего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Костанайской области

В суде установили, что в сентябре в общеобразовательной школе несовершеннолетний С. систематически оскорблял, унижал, насмехался над несовершеннолетней П. и угрожал ей.

В судебном заседании С. вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу.

Законный представитель потерпевшей П. суду пояснила, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний С. насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии.