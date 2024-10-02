Суд наказал отца школьника за буллинг в Костанайской области

Мальчик систематически оскорблял, унижал, насмехался над сверстницей и угрожал ей
Суд района Беимбета Майлина рассмотрел дело об адмправонарушении в отношении родителя С. за буллинг в школе его сыном другого несовершеннолетнего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Костанайской области
В суде установили, что в сентябре в общеобразовательной школе несовершеннолетний С. систематически оскорблял, унижал, насмехался над несовершеннолетней П. и угрожал ей.
В судебном заседании С. вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу.
Законный представитель потерпевшей П. суду пояснила, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний С. насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии.
«Санкция ст. 127-2 ч. 3 КоАП предусматривает альтернативные виды наказаний в виде предупреждения или штрафа на родителей в размере 10 МРП. С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (уже поступали жалобы), то судом ему назначено взыскание в виде штрафа в размере 25 800 тенге», – заключили в суде.