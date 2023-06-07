Серик Кудебаев обжаловал приговор

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Осужденный экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев подал на апелляцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу судов Жетысуской области.

«Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15:00 в здании суда Жетысуской области», – говорится в сообщении.

Напомним, Серику Кудебаеву вынесли приговор 28 апреля в городе Талдыкоргане. Суд признал Кудебаева виновным по фактам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия, а также пыток и приговорил к 10 годам лишения свободы.