Судью, устроившего той в Караганде во время карантина, накажут – Минздрав
Жанат Тукпиев
В Министерстве здравоохранения РК высказались по поводу видео с гуляющим в ресторане карагандинским судьей. Он будет привлечен к ответственности, которая предусмотрена для всех нарушителей карантина, передает Kazpravda.kz.
"По данному факту проводится соответствующая работа. Лицо будет привлечено к такой же ответственности, которая предусмотрена для всех граждан РК. Эти ситуации негативно в целом сказываются. Мы по каждому такому случаю будем принимать самые необходимые меры. И я не делю нарушителей на тех, кто занимает высокие посты. Но я понимаю, что это негативную реакцию вызывает. И мы тоже очень возмущены этим фактом. Такие люди должны наоборот подавать пример", – заявил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.
Напомним, той в ресторане вопреки запрету проводил судья Карагандинского областного суда. Скандальное видео с торжества попало в интернет.