Готовность действовать слаженно и эффективно

Перед сводными группами воинских контингентов шести стран была поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. По легенде учений, попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.

Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налетами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были «уничтожены» в туннеле с помощью беспилотников.

За активной фазой учений наблюдали представители командования вооруженных сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана и Казахстана. В качестве наблюдателей были также приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.

Как отметил министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков, проведение совместной операции продемонстрировало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно.

– С учетом роста террористических угроз мы объединяем усилия в облас­ти военной безопасности, – подчеркнул Руслан Жаксылыков. – На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных под­разделений в кризисных ситуациях. Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам.

По результатам учений состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих. Кроме того, вниманию зарубежных коллег на учебном полигоне «Орда» была представлена выставка вооружения и военной техники, а также образцы формы одежды.