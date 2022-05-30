Суиндик Алдашев: Конституционная реформа - это один из значимых шагов политической трансформации страны

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев посетил Сырымский район.

Сенатор встретился с жителями села Алгабас, коллективом Буланской школы и Сырымской центральной районной больницы.

Основным вопросом обсуждения на прошедших встречах был предстоящий референдум по поправкам в Конституцию страны.

«Буквально через неделю в Казахстане пройдет важнейшее событие. Конституционная реформа - это один из значимых шагов политической трансформации страны, позволяющий каждому казахстанцу непосредственно участвовать в процессе демократизации политической системы и строительстве Нового Казахстана», - отметил Суиндик Алдашев.

В ходе встречи, жители не только обратились к депутату

с имеющимися вопросами, но и высказались о готовности к участию во всенародном референдуме 5 июня текущего года.