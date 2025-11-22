Фото: Минтуризма и спорта РК

В весовой категории до 67 кг в финальной схватке он одержал победу над иранским спортсменом Мехди Бакши со счётом 11:1 и стал чемпионом Сурдлимпийских игр.

По пути к золотой медали Самарин продемонстрировал уверенную борьбу. В предварительном поединке он победил борца из Кыргызстана Динмухамеда Бигельдиева со счётом 5:2, в четвертьфинале одолел представителя Болгарии Диляна Димитрова — 8:0, а в полуфинале с явным преимуществом выиграл у армянского спортсмена Жоры Грегоряна — 8:0.

Андрей Самарин — уроженец села Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Ему 21 год. Он является победителем чемпионата мира среди молодёжи 2023 года, а также чемпионом Х Азиатско-Тихоокеанских игр 2024 года (Малайзия).

Благодаря этой победе медальный зачёт сборной Казахстана достиг 14 наград: 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Напомним, Сурдлимпийские игры проходят в Токио с 15 по 26 ноября. Это крупнейшее международное соревнование среди спортсменов с нарушением слуха, которое проводится раз в четыре года. В Играх принимают участие около 3000 спортсменов из 81 страны, разыгрываются медали в 209 дисциплинах по 21 виду спорта. Честь Казахстана защищают 78 спортсменов в 8 видах спорта.