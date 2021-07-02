Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 2 июля
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 2 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 24 человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 27 261 человек (–25 938 КВИ+ и 1 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 255 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 006 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 517 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 118 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
30.06.2021 г. зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 70 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 189, летальных случаев - 993, выздоровевших - 52 414.