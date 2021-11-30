Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 30 ноября
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 30 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 18 человек.

Лечение от КВИ продолжают получать 26 472 человека (22 895 КВИ+ и 3 577 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 623 пациента, на амбулаторном уровне – 20 849 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов, на аппарате ИВЛ – 53 пациента.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

28.11.2021 г. зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 19 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82 550, летальных случаев - 5 149, выздоровевших - 73 824.

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