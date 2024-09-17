Свадебный кортеж попал в ДТП в области Ұлытау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации регионального Telegram-канала Patriot, машина свадебного кортежа попала в смертельную аварию на трассе Жезказган - Сатпаев. ДТП произошло 14 сентября в 18:30 возле автозаправочной станции, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, одна из машин выехала с автозаправки на главную дорогу, не пропустив машину свадебного кортежа. В результате произошла авария, которая унесла жизнь 19-летнего Досымжана. Погибший работал мобилографом. Он был приглашен женихом и невестой для съемки праздника.

Невесте потребовалась медицинская помощь. Всего пострадали пять человек.

Погибший по образованию медик. Недавно Досымжан окончил областной высший медицинский колледж в Жезказгане.

«Досымжан успешно окончил колледж, был активистом, хотел работать медиком, чтобы помогать людям. Невозможно поверить, что его больше нет», – говорят в областном высшем медицинском колледже Жезказгана.

Департамент полиции области Ұлытау прокомментировал аварию.