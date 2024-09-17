Свадебный кортеж попал в ДТП в области Ұлытау

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Дана Аменова
корреспондент

Погиб мобилограф. Травмированы пятеро пассажиров, в том числе невеста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации регионального Telegram-канала Patriot, машина свадебного кортежа попала в смертельную аварию на трассе Жезказган - Сатпаев. ДТП произошло 14 сентября в 18:30 возле автозаправочной станции, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, одна из машин выехала с автозаправки на главную дорогу, не пропустив машину свадебного кортежа. В результате произошла авария, которая унесла жизнь 19-летнего Досымжана. Погибший работал мобилографом. Он был приглашен женихом и невестой для съемки праздника.

Невесте потребовалась медицинская помощь. Всего пострадали пять человек.

Погибший по образованию медик. Недавно Досымжан окончил областной высший медицинский колледж в Жезказгане.

«Досымжан успешно окончил колледж, был активистом, хотел работать медиком, чтобы помогать людям. Невозможно поверить, что его больше нет», – говорят в областном высшем медицинском колледже Жезказгана.

Департамент полиции области Ұлытау прокомментировал аварию.

«На автодороге между городами Сатпаев и Жезказган произошла авария с участием трех машин - KIA Sportage, Toyota Land Cruiser 200 и Skoda Yeti. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы, ведется расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

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