Свадебный кортеж попал в ДТП в области Ұлытау

Погиб мобилограф. Травмированы пятеро пассажиров, в том числе невеста
По информации регионального Telegram-канала Patriot, машина свадебного кортежа попала в смертельную аварию на трассе Жезказган - Сатпаев. ДТП произошло 14 сентября в 18:30 возле автозаправочной станции, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, одна из машин выехала с автозаправки на главную дорогу, не пропустив машину свадебного кортежа. В результате произошла авария, которая унесла жизнь 19-летнего Досымжана. Погибший работал мобилографом. Он был приглашен женихом и невестой для съемки праздника.
Невесте потребовалась медицинская помощь. Всего пострадали пять человек.
Погибший по образованию медик. Недавно Досымжан окончил областной высший медицинский колледж в Жезказгане.
«Досымжан успешно окончил колледж, был активистом, хотел работать медиком, чтобы помогать людям. Невозможно поверить, что его больше нет», – говорят в областном высшем медицинском колледже Жезказгана.
Департамент полиции области Ұлытау прокомментировал аварию.
«На автодороге между городами Сатпаев и Жезказган произошла авария с участием трех машин - KIA Sportage, Toyota Land Cruiser 200 и Skoda Yeti. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы, ведется расследование», – детализировали в правоохранительных органах.