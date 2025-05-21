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Согласно официальной статистике, 95% ветпрепаратов, используемых казахстанскими животноводами, выпускаются за рубежом. Отечественный рынок представлен лишь 12 производителями соответствующих медикаментов: вакцин, диагностикумов, лекарственных, дезинфицирующих и дезинсекционных средств. В ряду таких компаний значится и ТОО «Эпсилон»: в 2022 году оно выпустило первые промышленные серии инъекционного противопаразитарного препарата «Дисалар», аэрозольного генератора «Эстрозоль А», а также антибактериального средства «Тимутин».

Спустя два года линейку производимых ветпрепаратов пополнили «Вольфамикс» (противопаразитарное средство с ранозаживляющим действием) и «Супер-Гита» (инсектицидный порошок). Разработкой медикаментов занимался доктор ветеринарных наук, профессор Александр Пушкарев, дело которого продолжает его сын Сергей Пушкарев, директор ТОО «Эпсилон».

– В 90-х годах прошлого века Александр Сергеевич защитил докторскую диссертацию по препарату «Дисалар», – рассказывает директор ТОО «Эпсилон» Сергей Пушкарев. – Уже в то время препарат успешно применялся во многих хозяйствах Казахстана, Украины и России. Эту и другие его разработки мы смогли довести до промышленного серийного производства.

ТОО «Эпсилон» поставило перед собой амбициоз­ную задачу – создать современное производство ветпрепаратов. С 2010 года на инициативной основе компанией проводились научно-технические и практические исследования разработанных лекарственных средств. В результате препараты зарегистрировали в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Осуществление масштабного проекта поддержало государство – в 2018 году компания получила грант от Фонда науки Министерства науки и высшего образования РК на создание технологических линий и закуп сырья для производства двух препаратов – «Дисалар» и «Эстрозоль А». Строительство собственно завода, его дооснащение компания вела за свой счет, а также с привлечением средств иностранных инвесторов. За время, пока шла работа над проектом, предпринимателем были получены лицензия и все разрешающие документы.

…Допуск на производственный участок посторонним строго ограничен. Линия полностью автоматическая и находится в ламинарном укрытии, что обеспечивает максимальную стерильность при производстве препаратов. Каждая партия изготовленных лекарственных средств проходит несколько этапов контроля качества, включающих независимые исследования в лаборатории Москвы (хроматография, стерильность, безвредность препарата). Только после того как на партию получен паспорт качества, она подлежит продаже потребителям.

Высокая эффективность ветпрепаратов из Уральска в сравнении с зарубежными аналогами научно и практически доказана.

– «Дисалар» имеет широкий спектр действия, – говорит главный научный консультант компании, доктор ветеринарных наук, профессор Гайса Абсатиров. – Многие животноводы десятилетиями используют одно и то же средство, и со временем у скота вырабатывается резистентность (привыкание). Может наступить такой момент, когда при очередном использовании препарат не срабатывает против паразита. «Дисалар» решает эту проблему. Для усиления противопаразитарного действия также рекомендуется своевременно применять в животноводческих помещениях аэрозольный генератор «Эстрозоль А», губительно действующий на клещей и насекомых. Для его использования не требуются специальное оборудование и обу­ченный персонал. Одной дымовой шашкой можно обработать 150–200 кубометров фермы.

Кроме того, в линейке отечест­венных препаратов представлены «Вольфамикс» – эффективный, нетоксичный препарат, применяе­мый при вольфартиозе животных; «Тимутин», назначаемый при дизентерии, энтеритах вирусной этиологии, пневмонии, артритах; «Супер-Гита», обеспечивающий защиту от насекомых до шести недель.

Производственные мощности завода рассчитаны на то, чтобы покрыть потребность в противопаразитарных ветеринарных препаратах по всему Казахстану. Пока же технологические линии предприятия далеки от полной загрузки. Между тем казахстанское производство ветпрепаратов вполне конкурентоспособно в отношении крупных зарубежных поставщиков, уверен директор ТОО «Эпсилон».

– Рынок давно поделен, – констатирует Сергей Пушкарев. – Но казахстанская компания постепенно в него внедряется. Проводятся семинары, обучающие мероприятия, отечественные разработчики ветпрепаратов участвуют в специализированных выставках, налаживают и укрепляют деловые связи с палатами животноводов, презентуют новинки, доказывая, что отечественные препараты не уступают по качеству зарубежным аналогам, а в чем-то даже превосходят их. Ветеринарные медикаменты от «Эпсилон» уже знают во многих регионах страны.

Но отечественным производителям нужна не только информационная поддержка. Есть опасения, что цены на рынке изменятся не в пользу казахстанских ветпрепаратов, импортная продукция станет более конкурентоспособной.

– Сегодня мы выигрываем у зарубежных поставщиков за счет логистики. Возможно, при новом «налоговом раскладе» мы удержимся на плаву, однако бюджет компании будет значительно ­урезан на такое важнейшее направление, как научные исследования, – говорит директор ТОО. – Ведь разработка любого препарата, доведение его до промышленного образца занимают годы и требуют серьезных финансов. Второй немаловажный ­момент: если вдруг что-то случится с зарубежными логистическими цепочками поставок, с чем останутся наши животноводы?

Сейчас Правительством рес­публики колоссальные деньги выделяются на развитие сельского хозяйства. Но эти процессы нельзя рассматривать в отрыве от ветеринарии. Недаром говорится: врач лечит человека, а ветеринария заботится о здоровье всего человечества.

В настоящее время ТОО «Эпсилон» успешно расширяет географию продаж, а также проводит испытания новых ветеринарных препаратов.