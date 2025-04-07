Заботу об окружающей среде продемонстрировали не только трудовые коллективы производств, но и неравнодушные граждане. Они привели в порядок свои дворы и детские площадки

Фото со страницы в Facebook Рината Бикаева

Масштабный субботник провели в Улытау. В экологической акции приняли участие свыше 14 тысяч человек. В результате слаженной работы, было очищено более 2 600 га земли, вывезено свыше 1 000 тонн мусора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Много желающих вызвалось сажать сосны в центре Жезказгана, на бульваре Гарышкерлер. Это место стало историческим с начала космической эпохи в Казахстане. Здесь растут хвойные, высаженные еще в 1980-е годы известными летчиками-космонавтами СССР.

В 2010 году свои саженцы сосны здесь высадили космонавт Геннадий Падалка и астронавт Пегги Уитсон. Теперь эту традицию намерены продолжать жители региона.

Сосна, конечно, достаточно прихотлива, однако улытаусцы надеются, что с достаточным поливом новые саженцы без труда приживутся на большой аллее.



Акимы Жезказгана и области Улытау