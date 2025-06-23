Фото: акимат Жамбылской области

Летние каникулы — особенное время, которого дети с нетерпением ждут весь год. Это не только период отдыха, но и важная возможность для всестороннего развития, обретения новых друзей и насыщенных впечатлений. В этой связи в 2025 году в Жамбылской области уделяется особое внимание эффективной и безопасной организации летнего отдыха детей, сообщает Kazpravda.kz

По информации администрации региона, в этом году планируется охватить летним оздоровлением и различными формами отдыха сыше 193 тысяч учеников, или 88,6 % от общего количества учащихся.

Мероприятия запланированы с учетом социальной категории детей, их учебных достижений и потребностей в содержательном досуге.

Для организации летнего отдыха предусмотрены различные виды лагерей: в загородные лагеря – 7 673 ребёнка; в пришкольные лагеря с питанием – 33 607 детей; на школьные игровые площадки – 147 271 ребёнок; в юрточные и палаточные лагеря – 3 505 детей; в республиканские лагеря – 315 детей; за счёт средств родителей и профсоюзных организаций – 700 детей.

Из 12 загородных лагерей, находящихся на территории области, 7 уже начали свою работу в этом сезоне.

Среди них круглогодичный учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ», а также сезонные государственные лагеря «Балауса», «Жұлдыз», «Жұрындысай» и частные – «Болашақ», «Берікқара», «Тау самалы», которые создают все условия для насыщенного и полезного досуга.

«Основной контингент этих лагерей — дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В целом в летний период в загородных лагерях отдыхают 7 673 ребёнка. С 2 июня начали работу 407 пришкольных лагерей, в которых охвачено 33 607 учащихся», – сказано в информации.

Эти лагеря особенно удобны для детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке, так как находятся вблизи дома и доступны. Не остались без внимания и достижения в учебе. 793 отличника и победителя различных конкурсов проводят отдых в загородных лагерях благодаря поддержке фонда «Қазақстан халқына».

Кроме того, 295 детей — победители республиканских и областных конкурсов — направлены в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдәурен».

20 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили возможность отдохнуть в оздоровительном центре «Бөбек» в Алматы.

Более 21 тысячи учащихся приняли участие в экскурсиях по историко-культурным местам региона, что позволило расширить их кругозор и укрепить любовь к родному краю.