Свыше 200 гвардейцев учатся в зарубежных военных вузах

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В настоящее время свыше 1000 военнослужащих осваивают программы высшего и послевузовского образования, из них около 800 – в отечественных учебных заведениях, а более 30 офицеров и около 200 курсантов – в России, Турции и Китае

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Особое внимание уделяется переподготовке и повышению квалификации офицеров войск правопорядка. Ежегодно около 450 военнослужащих направляются на специализированные курсы в Казахстане и за границей.

Занятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Строгая дисциплина, тактическая подготовка и изучение современных военных стратегий позволяют курсантам, которые станут офицерами, уверенно смотреть в будущее.

 – Помимо курсантов из Казахстана, в нашем университете обучаются слушатели из стран СНГ, а также стран африканского континента. Я горжусь тем, что представляю Казахстан и Национальную гвардию в этом университете. Обучение даёт нам не только знания в области военной журналистики, но и понимание тактики, вооружения и организации боевых действий. Мы анализируем реальные операции, изучаем стратегические решения и выходим на полевые учения, – рассказывает курсант 5 курса Военного университета Минобороны РФ Алишер Аскарбек.

Основной акцент при подготовке гвардейцев делается на дисциплине, физической и боевой подготовке.

– В Турецкой жандармерии у нас проводятся занятия по обучению языку, строевой подготовке, а также знакомство с тактикой ведения боевых действий. Инструкторы делятся своим опытом, а строгая дисциплина и высокий темп помогут нам адаптироваться в любых ситуациях в будущем, – делится курсант подготовительного курса Академии жандармерии и береговой охраны Турецкой Республики Ғани Ұзақбай.

Стоит отметить, что подготовка офицерских кадров для Национальной гвардии Республики Казахстан является ключевым элементом в обеспечении её боевой готовности, профессионализма и авторитета среди других силовых структур. За этим процессом стоит многолетняя работа как казахстанских, так и зарубежных военных учебных заведений.

#Образование #университет #Нацгвардия

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