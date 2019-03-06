Свыше 22 тысяч тонн урана планирует произвести "Казатомпром" в 2019 году

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" планирует произвести свыше 22 тысяч тонн урана в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил председатель правления компании Галымжан Пирматов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В 2019 году "Казатомпром" планирует следовать ранее заявленному намерению по сокращению объемов производства на 20 процентов в период с 2018 по 2020 годы относительно объемов, предусмотренных в контрактах на недропользование, которые планировалось ежегодно наращивать в указанный период. С учетом сокращения и в соответствии с действующими контрактами на недропользование ожидается, что в 2019 году добыча составит от 22 750 до 22 800 тонн урана. Без учета сокращения объемов уровень производства превысил бы отметку в 28 500 тонн в 2019 году. Объем продаж компании в этом году запланирован на уровне от 13,5 до 14, 5 тысяч тонн", – сказал Пирматов.
Кроме того, он отметил, что компания планирует придерживаться стратегии, ориентированной на рынок, в отличие от ранее применяемого подхода на объемы производства.
"Использование компанией технологии подземного скважинного выщелачивания позволяет ей реагировать на изменения конъюнктуры уранового рынка путем более быстрого и более эффективного с экономической точки зрения наращивания или сокращения объемов добычи урана", – указал председатель правления компании "Казатомпром".
В заключение Пирматов добавил, что "Казатомпром" в 2019 году сохранит набранный темп и продолжит укреплять свои позиции на мировом рынке.
"Компания ожидает, что на конец 2019 года уровень запасов природного урана будет составлять примерно 6-месячный пропорциональный объем производства", – резюмировал он.